男神與「她」戀愛進度超前　夕陽下親親還同床共眠

由邕聖祐、辛睿恩和金桐俊主演的電視劇《境遇之數》開播，邕聖祐劇中飾演外表俊俏、個性高冷的攝影師，卻常對女主角辛睿恩展開撩妹術；劇情進展火速，邕聖祐、辛睿恩第2集就在濟州島海邊上演浪漫的「夕陽之吻」，2人還不小心同床睡著，男女主角互動進度超前，令觀眾期待他們接下來的感情發展。
《境遇之數》由《我的ID是江南美人》的導演崔成範與編劇趙勝熙合作打造，講述邕聖祐、辛睿恩從高中時期邂逅成為好友後，經過10年時間相互單戀的青春羅曼史，長時間單戀隱藏真心的女人，和現在才明白自己心意的男人，最終從朋友變成了情人。
邕聖祐劇中堪稱「撩妹高手」，不僅在辛睿恩受同學欺負時挺身而出、受傷時體貼買藥，還動不動就撂情話說「我很想妳」、「我想一直看到妳」，讓辛睿恩心動墜入愛河，但她兩度直球告白「我喜歡你」，都被邕聖祐以「我只把妳當朋友」為由拒絕，雖慘被發「好友卡」，但她長達10年都無法變心、愛上別人，成為感情路上不順遂的「詛咒」。
談到接演《境遇之數》的契機，邕聖祐表示：「我非常想演浪漫戀愛喜劇，想著一定要試一次，也想遇到非常帥氣又令人心動的角色，《境遇之數》的李修正好就是這樣的，所以能接到演出真的很開心。」《境遇之數》每周六、日在friDay影音獨家播出。