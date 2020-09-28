男神與「她」戀愛進度超前　夕陽下親親還同床共眠

由邕聖祐、辛睿恩和金桐俊主演的電視劇《境遇之數》開播，邕聖祐劇中飾演外表俊俏、個性高冷的攝影師，卻常對女主角辛睿恩展開撩妹術；劇情進展火速，邕聖祐、辛睿恩第2集就在濟州島海邊上演浪漫的「夕陽之吻」，2人還不小心同床睡著，男女主角互動進度超前，令觀眾期待他們接下來的感情發展。

▲▼劇中，邕聖祐（上）一直發女主角「好友卡」。（圖／friDay影音）