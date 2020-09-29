影／「小金泰熙」全裸上陣！大尺度床戰鄭人碩超激情

國片《親愛的殺手》由鄭人碩攜手「小金泰熙」邱偲琹，挑戰從影最大尺度演出，讓電影未演先轟動，片中不少情慾畫面也跟著預告首度曝光，尤其一場女上男下的激情戲碼，邱偲琹大膽挑戰女生上位姿勢，跨坐鄭人碩身上，兩人忘情地在文具店地板交纏，雙眼微閉十足享受的畫面，令人超害羞！

這是年僅22歲的邱偲琹，大銀幕的情慾戲初體驗，就大膽全裸床戰「激情戲老手」鄭人碩，邱偲琹坦承起初很猶豫，還曾被親友質疑：「要裸露喔？可是妳沒身材耶！」但想到自己看完劇本時的感動，直覺這就是她夢寐以求的角色，才在眾人鼓勵下鼓起勇氣接拍。

▲▼邱偲琹（上圖，下圖右）全裸上陣，以女生上位之姿激戰鄭人碩。（圖／威視）

回想拍攝經過，邱偲琹表示當天超緊張，好在鄭人碩貼心建議劇組買酒，沒料到幾口水果酒下肚，酒量不佳的邱偲琹竟然已經茫了，連口香糖都忘了嚼就上場，最後以「微醺」狀態拍完這場戲。相較之下，「情慾戲老手」鄭人碩對床戲則是坦蕩蕩，從讀本時就霸氣對邱偲琹喊話：「妳儘管對我來，我保護妳。」讓她備感安心，感動表示：「只要一喊卡，碩哥就會往旁邊看或閉眼睛，並用他的身體護著我，非常貼心。」事後回想，鄭人碩才笑虧：「全身都被她摸透透了！」

▲鄭人碩一改霸氣形象，飾演身障者（右）。（圖／威視）

男主角鄭人碩一改過往霸氣形象，在片中飾演一位唯唯諾諾、缺乏自信的身障者，乘坐輪椅在街頭兜售愛心商品，委屈模樣令人心疼；而女主角邱偲琹則飾演一位自閉少女，獨自擔下照顧殘疾母親的重擔，又要面臨壞房東無情的侵犯，片中她爆發力十足的精采演技，讓導演賴孟傑不禁讚賞：「拍攝期間中完全不記得她的本名，感謝她創造出一個無可取代的角色！」