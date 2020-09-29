影／人生落漆怎麼辦？納豆拍「壯陽藥廣告」大反擊！

以電影《大佛普拉斯》紅遍全台的金獎導演黃信堯，第二部作品《同學麥娜絲》日前發布首支前導預告，短短2天就湧進10萬人觀看，接著推出第2支前導預告，曝光由演員鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥飾演的「四人幫」老同學，各自代表著「理想、為別人著想、黑白亂想、夢想」的四種現代人縮影，搭配啊堯導演的口白，惹哭不少網友。

《同學麥娜絲》故事圍繞在從高中到中年的「四人幫」摯友，總會相聚在泡沫紅茶店刁牌說幹話，卻也要各自面對人生難題。導演黃信堯透露「四人幫」同學的名字，其實暗藏著現代人對人生的疑問，鄭人碩飾演的「電風」每天不停地忙碌打轉，就像電風扇一樣，吹出來的風力卻有限，永遠達不到自己的理想；劉冠廷飾演的「閉結」總是替別人著想，他講話結巴，就像現代人心裡有很多想法，卻不知怎麼說出口。

▲《同學麥娜絲》「四人幫」代表四種現代人縮影。（圖／甲上）

而納豆飾演的「罐頭」常常胡思亂想，甚至去拍壯陽藥廣告，像罐頭食品雖然好吃，但吃多了對身體不好；施名帥飾演的「添仔」追逐著導演夢，卻總是離成功差了一步，他的全名叫吳銘添彷彿沒有明天。這四人名字的總和，就像現代人心中對人生的疑問：「每天為生活忙碌打轉，滿腹想法，卻不知如何表達，一堆夢想隨著年紀增長，只變得胡思亂想，我們的明天到底會怎麼樣？」

▲納豆（前）拍攝《同學麥娜絲》有許多感觸。（圖／甲上）

他們各自追尋人生的過程中，友誼也慢慢起了化學變化，爆笑的學生幹話漸漸變成了真實人生的無奈嘆息，而納豆也有感而發，透露學生時期總覺得世界不會改變，長大也只是身體變大，靈魂還是一樣，他說：「但每個人的經歷與想法都不一樣，他不是當初的他，你也不是當初的你，這個故事很真實，越看越覺得惆悵。」