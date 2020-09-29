男星「又美又瘦」贏過女神　吉岡里帆喊：好想保護他

日本電影《看不見的目擊者》集合吉岡里帆、高杉真宙、大倉孝二、國村隼等人共同演出。出道曾被誤認是女生、獲封「花美男」稱號的高杉真宙，片中降齡演出叛逆高中生，和失明的吉岡里帆一同被捲入連環殺人事件，2人一起面對殺人魔的追殺，培養出「逃命」的好默契，也讓吉岡里帆笑說：「高杉實在是個纖細的美少年，我都誤會他真的就是高中生了，讓人真的很想保護他。」

▲片中，高杉真宙（左）跟吉岡里帆培養出「逃命」的好默契。（圖／華映娛樂）

× ▲片中，高杉真宙（左）跟吉岡里帆培養出「逃命」的好默契。（圖／華映娛樂）

▲高杉真宙片中是叛逆少年。（圖／華映娛樂）