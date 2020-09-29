男星「又美又瘦」贏過女神　吉岡里帆喊：好想保護他

日本電影《看不見的目擊者》集合吉岡里帆、高杉真宙、大倉孝二、國村隼等人共同演出。出道曾被誤認是女生、獲封「花美男」稱號的高杉真宙，片中降齡演出叛逆高中生，和失明的吉岡里帆一同被捲入連環殺人事件，2人一起面對殺人魔的追殺，培養出「逃命」的好默契，也讓吉岡里帆笑說：「高杉實在是個纖細的美少年，我都誤會他真的就是高中生了，讓人真的很想保護他。」
現年24歲的高杉演出《看不見的目擊者》扮演對人非常冷漠的叛逆少年，只熱衷滑板運動，為了讓角色更有說服力，他一有空就會在片場旁練習滑板，笑說：「我還把道具滑板帶回家，有時間就在住家旁邊的空地練習。」
女主角吉岡里帆對高杉的第一印象也非常深刻，她說：「他真的好纖細，是個美少年啊！我以為他還是高中生，一邊唸書一邊工作，覺得他很辛苦，有時間就會跟他多討論要如何表現，也會很想保護他。」讓高杉聽了忍不住大笑：「我只是太童顏了啦！」《看不見的目擊者》將於10月16日在台上映。
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