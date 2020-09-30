專訪／ITZY「今晚我想來點？」　5人決定菜單大崩潰

南韓女團TWICE的師妹ITZY發行《Not Shy》回歸樂壇，同名主打歌想跟大眾傳遞「有話直說」、「猶豫只是浪費時間」等意念，她們越洋接受《NOWnews今日新聞》專訪透露，成員最常「猶豫」的瞬間，就是吃晚餐的時候，決定菜單時總讓她們陷入困難抉擇。

▲ITZY去年初訪寶島。（圖／NOWNews資料照）