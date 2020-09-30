專訪／ITZY「今晚我想來點？」　5人決定菜單大崩潰

南韓女團TWICE的師妹ITZY發行《Not Shy》回歸樂壇，同名主打歌想跟大眾傳遞「有話直說」、「猶豫只是浪費時間」等意念，她們越洋接受《NOWnews今日新聞》專訪透露，成員最常「猶豫」的瞬間，就是吃晚餐的時候，決定菜單時總讓她們陷入困難抉擇。
由YEJI、RYUJIN、CHAERYEONG、LIA、YUNA五人組成的ITZY，是「JYP娛樂」繼TWICE之後所推出的女團，她們去年2月12日發行《IT'z Different》出道，主打歌〈DALLA DALLA〉MV在24小時內就破1700萬收看之外，出道第10天就拿下音樂節目第一名，是韓國出道後最快取得冠軍的女子團體，此後獲封「怪物新人」稱號。
她們推出《Not Shy》回歸樂壇，同名主打歌表達出不關心結局、當下陷入愛情的心情，認為「想要的話就要快點說出來」，等不到也沒關係，因為「白白猶豫只是浪費時間」；問起5人什麼時候「絕對不能猶豫不決」，以及「遲遲無法做出決定」的事，YUNA笑說聽ITZY的歌「不用猶豫」，表示：「哇！聽說ITZY出新歌了，然後馬上點進去聽！ 這樣做就對了！」至於無法決定的事，就是「今天晚上要吃什麼」的時候，5位成員一致認同，齊喊：「真的！真的很難！ 好難呀！選定菜單的時候，想吃美味的食物就會變得非常慎重去選擇。」
ITZY去年12月首訪寶島，除了與歌迷見面，也趁空檔認識台北，問起她們印象深刻的事，以及記得的中文詞彙，CHAERYEONG表示：「粉絲都喊得出我們的應援口號真的很驚人！還有最常說的就是『我愛你』。」除了會說我愛你，YEJI、RYUJIN跟YUNA也不斷說出「對」、「謝謝」等中文，模樣十分逗趣。
5位成員每次推出新歌，總是獲得極大關注，甚至被封為「新一代KPOP代表女團」，會感到有壓力嗎？都怎麼克服與解決？老么YUNA表示：「比起說是壓力...我們從出道就獲得太多太多人的喜愛，就會想著下次一定要做得更好更棒才行。但也因為這樣的責任感，讓我們更加努力，更注重許多細節造就更高的完成度，成為拚勁的動力來源，我想是一個大幸吧！」《Not Shy》已在台發行。