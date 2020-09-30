金馬57／《消失的情人節》呼聲最高　獲11項提名

「第57屆金馬獎」於今（30）日下午揭曉入圍名單以及「年度台灣傑出電影工作者」得主，由楊千霈、林鶴軒（大鶴）扛下主持棒，去年獲頒最佳新演員的范少勳也特地前來擔任揭獎嘉賓，並現場連線正在劇組拍攝新片的王淨共同揭曉名單。

《消失的情人節》入圍11項提名，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影歌曲。《同學麥娜絲》入圍9項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男配角（2位）、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳原創電影音樂。《無聲》入圍8項，包括最佳新導演、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影音樂。

此外，金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為「彭仁孟」，得獎理由為「彭仁孟是資深電工，參與的影視作品超過百部，光是今年角逐金馬獎的就有《消失的情人節》、《刻在你心底的名字》、《逃出立法院》等，鮮少有人知道這個工作的重要，但他永遠要在別人開工前完成所有準備，讓電影順利開拍，評審團希望透過這個獎，向在今年離開的他致敬。（編輯：侯家瑜）





完整入圍名單如下





最佳劇情長片





《同學麥娜絲》





《手捲煙》





《親愛的房客》





《消失的情人節》





《日子》







最佳導演





黃信堯《同學麥娜絲》

陳果《墮胎師》

陳玉勳《消失的情人節》

蔡明亮《日子》

鄭有傑《親愛的房客》





最佳新導演





張吉安《南巫》

許承傑《孤味》 柯貞年《無聲》

廖明毅《怪胎》

陳健朗《手捲煙》





最佳男主角





李國煌《男兒王》

劉冠廷《消失的情人節》

林柏宏《怪胎》

莫子儀《親愛的房客》

林家棟《手捲煙》





最佳女主角

桂綸鎂《腿》





謝欣穎《怪胎》





陳淑芳《孤味》





李霈瑜《消失的情人節》





白靈《墮胎師》





最佳新演員





吳奕蓉《大桔大利闔家平安》

霍家豪《狂舞派3》

劉俊謙《幻愛》

陳昊森《刻在你心底的名字》

陳妍霏 《無聲》





最佳原著劇本





鄭有傑《親愛的房客》

柯貞年、林品君《無聲》

張吉安《南巫》

陳玉勳《消失的情人節》

鍾孟宏、張耀升《臉》





最佳紀錄片





《爺爺和父親》





《千年一問》





《佔領立法會》





《我的兒子是死刑犯》





《迷航》





最佳男配角

納豆《同學麥娜絲》





鄭人碩《同學麥娜絲》





戴立忍《刻在我心底的名字》





張少懷《腿》





金玄彬《無聲》





最佳女配角

高慧君《逃出立法院》





張雅玲《迷走廣州》





陳淑芳《親愛的房客》





謝盈萱《孤味》





陳雪甄《魁降：粽邪2》





最佳劇情短片





《伏魔殿》

《主管再見》

《夜更》

《幽魂之境》

《手事業 》





最佳動畫長片

《中山魂》





《廢棄之城》





最佳音效





《消失的情人節》

《狂舞派3》

《手捲煙》

《同學麥娜絲》

《無聲 》





最佳動作設計

黃泰維、李紹朋《逃出立法院》





張鵬《打噴嚏》





麥秋成《狂舞派 3》





鄧瑞華《手捲煙》





最佳剪輯

賴秀雄《消失的情人節》





賴秀雄《同學麥娜絲》





雪蓮、黃修平《狂舞派 3》





蘇珮儀、陳俊宏《無聲》





張叔平、盧煒麟《手捲煙》





最佳造型設計





《男兒王》

《今宵多珍重》

《腿》

《手捲煙 》

《馗降：粽邪2》





最佳美術設計





《消失的情人節》





《怪胎》

《同學麥娜絲》

《無聲》

《手捲煙》





最佳動畫短片





《白露》

《大冒險鐵路》

《山川壯麗》

《多雲時情》

《夜車》





最佳改編劇本

《幻愛》曾俊榮、周冠威





《同學麥娜絲》黃信堯





《孤味》黃怡玫、許承傑





《狂舞派》黃修平





最佳原創電影音樂

《同學麥娜絲》柯仁堅 、蔡仲軒





《孤味》柯智豪





《無聲》盧律銘





《親愛的房客》法蘭





《刻在你心底的名字》侯志堅、黃雨勳





最佳原創電影歌曲





Happy Family《你是豬》





Lost and Found《消失的情人節》





孤味《孤味》





歡迎嚟到呢座城市《狂舞派3》





刻在我心底的名字《刻在你心底的名字》





最佳攝影

周宜賢《消失的情人節》





彭文淳《今宵多珍重》





廖明毅《怪胎》





中島長雄《同學麥娜絲》





姚宏易《刻在你心底的名字》





最佳視覺效果

郭憲聰《消失的情人節》





《龔仲湘、苗天雨、嚴振欽怪胎》





李志緯《嗨!神獸》





許媛、黃閔彬《馗降:粽邪》





年度台灣傑出電影工作者





彭仁孟





終身成就獎





侯孝賢

