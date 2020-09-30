金馬57／劇情長片入圍大激戰　男主角柯震東曾敬驊成遺珠

2020「第57屆金馬獎」今（30日）日公布入圍名單，《消失的情人節》獲得最多11項提名，《同學麥娜絲》9項居次，對於評審討論最激烈的項目，金馬執委會執行長聞天祥透露是「劇情長片」和「最佳女配角」，劇情長片是被討論最久一個小時的項目，而入圍的女配角們身體表情太厲害，也讓評審們嘖嘖稱奇。
聞天祥表示：「今年總共有465部片子報名，大陸、香港、新加坡、美國緬甸等影片都有，至於大陸作品也有上百部報名，不過仍比去年報名588部作品，少了一百多件，但這一百多部大多是短片作品。」
這次評審團希望能夠展現多樣化，因此各式各樣的類型影片都有被提名，這從最佳劇情長片的5部電影《消失的情人節》、《同學麥娜絲》、《親愛的房客》、《日子》、《手捲煙》可以看得出來，評審們肯定各個類型作品，因此劇情片花了最長時間討論，在整個入圍名單討7小時的討問中，就花了最多的1個小時的時間。
而劇情片遺珠之憾也特別多，包括《墮胎師》、《無聲》、《腿》、《孤味》、《怪胎》和馬來西亞的《南巫》等，雖然相當精彩，但都在競爭激烈之下無緣入圍。
至於男主角今年的遺珠，聞天祥則表示：「男主角部分有《無聲》劉子銓、《刻在你心底的名字》曾敬驊、《腿》楊祐寧、《打噴嚏》柯震東等，評審都給予相當高的評價。」
至於女配角也討論得非常激烈，被提名的《逃出立法院》高慧君 、《迷走廣州》張雅玲 、《親愛的房客》 陳淑芳、《孤味》謝盈萱、《馗降:粽邪2》陳雪甄，被聞天祥形容是除了演技之外，每個人還帶進身體表演，各個厲害非常，不管是謝盈萱的舞者、 陳淑芳的腳殘廢、高慧君拚死拚活逃離活屍、或者陳雪甄的身體表情表演比恐怖特效更精彩的表演，都令評審眼睛一亮。
聞天祥也表示，其實最佳男女配角都有遺珠，像是《孤味》的3個女兒都表現精彩，但只入圍了謝盈萱一個，徐若瑄和孫可芳都可惜落馬，而《刻在你心底的名字》王彩樺也有被討論到。至於《同學麥娜絲》的4個同學，僅入圍納豆和鄭人碩，施名帥和劉冠廷也沒被提名，相當可惜，但幸虧劉冠廷憑《消失的情人節》入圍男主角，也算扳回一城。