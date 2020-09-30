金馬57／劇情長片入圍大激戰　男主角柯震東曾敬驊成遺珠

2020「第57屆金馬獎」今（30日）日公布入圍名單，《消失的情人節》獲得最多11項提名，《同學麥娜絲》9項居次，對於評審討論最激烈的項目，金馬執委會執行長聞天祥透露是「劇情長片」和「最佳女配角」，劇情長片是被討論最久一個小時的項目，而入圍的女配角們身體表情太厲害，也讓評審們嘖嘖稱奇。

▲▼柯震東（上圖中）和曾敬驊（下圖右）都是遺珠。（圖／《打噴嚏》、《刻在你心底的名字》劇照）