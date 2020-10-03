金曲「死亡之組」激烈廝殺！鐵肺鄧紫棋迎戰魏如萱

第31屆金曲獎頒獎典禮將於10月3日登場，有許多華語界的天王、天後爭相角逐，其中「最佳國語專輯獎」備受關注，包含王若琳、陳姍妮、許哲珮、魏如萱、鄧紫棋以及吳青峰，究竟誰能在這競爭激烈的「死亡之組」當中脫穎而出，令各界十分期待。

實力派唱將鄧紫棋是名副其實的「鐵肺歌后」，多首歌曲的MV點閱率都破憶，傳唱度極高，她在今年金曲獎也不負眾望地憑著專輯《摩天動物園》，一口氣入圍國語專輯、年度專輯、年度歌曲、國語女歌手、作曲人等5項大獎，而《摩天動物園》對她來說意義非凡，是她第一次當自己專輯製作人的一張作品，鄧紫棋曾表示自己的詞曲原創，都是真切的人生經歷，和前東家的官司是她目前遇到最大的衝擊，不過她認為這些生活上的阻礙和風浪，都會激發出毅力和潛力。

▲專輯 《摩天動物園》對鄧紫棋來說意義非凡。 （圖／索尼音樂提供）

王若琳曾奪下金曲最佳編曲人獎和評審團獎，這次專輯《愛的呼喚》也備受肯定，除了入圍最佳國語專輯獎之外，也有年度專輯獎和最佳國語女歌手獎，來頭不小，她在這張專輯中重新詮釋鄧麗君、翁倩玉及美空雲雀在60至80年代的經典作品，以迷幻、夢幻的方式創作。

▲王若琳的專輯 《愛的呼喚》備受肯定 。（圖／索尼音樂提供）

《Juvenile A》是陳珊妮第13張錄音室專輯，靈感來自漫畫《阿基拉》，作品中引用許多科幻、心理學和哲學來講述因網路社群而新生的時代，同時記錄陳珊妮所見的2019年。而《Juvenile A》有一個特色，就是要真正聽完的時間大於其他專輯，歌詞也具深長意味，藏著隱約暗示，能讓人陷入反思。

▲陳姍妮的《Juvenile A》入圍最佳國語專輯獎。（圖／陳姍妮臉書）

《失物之城》是許哲珮和經紀人老公Rick成立「雪人音樂」的首張作品，一口氣入圍金曲獎最佳國語專輯、最佳國語女歌手等6項大獎，而這次的作品是以「潛意識」和「前世今生」為主題延伸，並以許哲珮最擅長的魔幻寫實敘事方式，呈現音樂的本質。

▲許哲珮的《失物之城》入圍最佳國語專輯獎。（圖／許哲珮臉書）

魏如萱今年金曲獎呼聲極高，她不僅以《藏著並不等於遺忘》入圍6項大獎，更4度角逐金曲歌后，還身兼典禮主持人。《藏著並不等於遺忘》以3個短篇故事，講述在不同時間的流轉下，引發的轉折與希望、記憶與愛，魏如萱希望能透過唱歌創作，為每個需要的靈魂帶來安慰。

▲魏如萱奪下年度十大專輯、單曲。（圖／好多音樂提供）

吳青峰高辨識度、柔情的嗓音總令人聽得如癡如醉，今年他以專輯《太空人》入圍金曲獎4項大獎，這是他個人首張錄音室專輯，與徐千秀共同擔任製作人，整張專輯製作依循核心概念由「溝通」、「無法溝通」發展而成，青峰曾表示這是一張「逞一己私慾」的作品。 （編輯：侯家瑜）