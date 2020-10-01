Ella連假搶頭香祝福　示範90秒完美「殺柚」方法

Ella（陳嘉樺）今年邁向出道19年，她日前宣告將舉辦個人生涯第一場巡演「艾拉秀」，首站在11月14日、15日於台北流行音樂中心舉辦，消息一出令粉絲們好奇，這位天團裡的Ella、個人身分的陳嘉樺、母愛噴發的勁寶媽媽，究竟會如何解開這個「演、唱、說、跳」的驚奇大秀。而「Ella音樂三部曲」開門歌曲《人生不能沒副歌》也於近日數位發行。
談及新歌《人生不能沒副歌》想傳達的想法，Ella認為：「如果當你的人生遇到很棒的機會，你有沒有勇氣抓住它？為自己精彩一次，這是這首歌的精髓，送給你們。」更以歌詞金句「若真我是一首歌，人生不能，不能沒副歌」作為註解，還不能劇透的情況，粉絲們搶先聆聽新歌來窺探《艾拉秀》開演的期待。
中秋連假來臨，Ella近來密集為巡演辛勤排演、新EP錄製蠟燭兩頭燒，前晚半夜4點了仍在片場拍攝，幾近全閉關的備戰彩排讓人看見她的敬業。不過她依舊沒忘記與粉絲們透過社群來共度中秋，連假開端她就搶頭香，在社群媒體應景放上「解剖文旦」教學示範影片，只見她拿著柚子，熟稔地切開、使勁地扒開果皮，還拿出超級武器牙線棒輔助，讓柚子的果肉都能完美脫落，僅花短短90秒就完美「殺柚」成功，最後祝賀粉絲們中秋佳節愉快。