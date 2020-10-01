Ella連假搶頭香祝福　示範90秒完美「殺柚」方法

Ella（陳嘉樺）今年邁向出道19年，她日前宣告將舉辦個人生涯第一場巡演「艾拉秀」，首站在11月14日、15日於台北流行音樂中心舉辦，消息一出令粉絲們好奇，這位天團裡的Ella、個人身分的陳嘉樺、母愛噴發的勁寶媽媽，究竟會如何解開這個「演、唱、說、跳」的驚奇大秀。而「Ella音樂三部曲」開門歌曲《人生不能沒副歌》也於近日數位發行。

▲Ella推出新歌。（圖／勁樺娛樂提供）

▲Ella教學「殺柚」方法。（圖／勁樺娛樂提供）