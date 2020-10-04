憲哥夢到小鬼了！「坐在吊椅上叫我」：生前該聊的都聊完

小鬼（黃鴻升）猝逝19天，與他亦師亦友的吳宗憲（憲哥）今錄《小明星大跟班》，受訪時透露對方近日入夢，「看見他坐在我平常坐的吊椅，搖啊搖，只叫了『憲哥』2個字。」

▲KID（左起）、小鬼和憲哥是《綜藝玩很大》鐵三角。（圖／綜藝玩很大YouTube）