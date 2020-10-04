憲哥夢到小鬼了！「坐在吊椅上叫我」：生前該聊的都聊完

小鬼（黃鴻升）猝逝19天，與他亦師亦友的吳宗憲（憲哥）今錄《小明星大跟班》，受訪時透露對方近日入夢，「看見他坐在我平常坐的吊椅，搖啊搖，只叫了『憲哥』2個字。」
憲哥表示，小鬼家沒宗教信仰，但他深信也希望小鬼去的地方是天堂，接著提到這幾天夢到小鬼，「他還是詭異的笑容，坐在我平常坐著的吊椅上，搖啊搖，只叫了2個字『憲哥』，因為平常我們對話已經夠長，該聊的都聊完了，夢不長，沒有什麼」，還說這幾天都把陽台的門打開。
「生命看到太多令我們感嘆的事情」，憲哥自爆，其實自己規劃今年3月KID退伍後就要退休，沒想到，KID回來又發生小鬼的噩耗，「我難過得半死，打壞我所有人生規劃，我暫時當一天和尚撞一天鐘，雖然我現在用頭撞鐘，每撞一下都很辛苦...。」
對於《綜藝玩很大》未來動向，憲哥坦言早就提過多次辭呈，「但那節目有感情，真的放不下，縱使沒有賺錢，為粉絲堅持都是應該的。」並透露已與製作單位開過會，節目是否繼續會跟KID一起研究，也說目前不會有新主持人選，「頂替那位置（指小鬼），我們會覺得傷感。」
談到10月6日舉辦的小鬼追思音樂會，擔任主持人的憲哥說，3個半小時的音樂會沒有流程，自己不須準備太多，屆時除了有100多位小鬼的好友輪流分享彼此的故事和歌曲，也會合唱《天堂有多遠》，「我跟KID一起，我們都是性情中人，他比較hold不住（情緒）。」
此外，憲哥再度提到與小鬼的相處，「地球上跟我吃最多飯的人，他（小鬼）是第二名，第一名是KID，當中有一整年是他陪我一起吃飯，我跟爸媽可能都沒這麼多頓飯，很習慣他坐在我的右邊，KID都是坐在左邊」，要大家10月6日一起來追念小鬼。（編輯：楊穎軒）