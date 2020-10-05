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蔡依林高雄巡演重啟還加場！從11月20日起嗨6天

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-10-05 12:36:11｜update2020-10-05 13:03:11

蔡依林高雄場巡演重啟。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林宣布高雄場巡迴演唱會重啟、加場。（圖／凌時差提供）

先前開玩笑要趁中秋月圓之際，向嫦娥許願的蔡依林Jolin，今（5）日驚喜宣布「蔡依林Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」正式重啟，將於11月21、22、27、28、29連續2個周末開唱5天，她為了照顧沒有買到門票的歌迷，在協調演出場地及工作人員檔期問題後，將於11月20日再加演一場，一共6場演出讓二攻雄蛋的Jolin再破個人紀錄，身為「消極掰幫」幫主的Jolin，更不忘當初與歌迷拿斧頭手燈相認的約定，將準備6萬支斧頭手燈，且為高雄挑選了桃紅限定色。



配合海外工作人員及舞者來台工作及彩排時間，這次要在高雄辦6場演唱會的Jolin，將一口氣待在高雄超過半個月的時間，距離上一次「2013 JOLIN MYSELF WORLD TOUR」在高雄巨蛋開唱相隔7年，每次到高雄，後台總是堆滿歌迷朋友送來的各地名產、伴手禮，對高雄人的熱情念念不忘的她開心表示：「迫不期待想好好一嚐高雄在地小吃美食，也很想到旗津騎騎自行車、逛逛海邊！」


▲蔡依林高雄場巡演重啟。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林預計會在高雄待上半個月。（圖／凌時差提供）
距離高雄場演唱會倒數不到2個月的時間，從年初台北站結束至今休息9個多月的Jolin，最近已從耍廢模式轉換為工作模式開始做起收心操，問身經百戰的她，隔了許久重新備戰最擔心什麼？Jolin笑說：「心態上要從癱軟的沙發馬鈴薯上緊發條，需要一點點時間！」


▲蔡依林高雄場巡演重啟。（圖／凌時差提供）
▲▼蔡依林高雄場巡演宣布加場。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林高雄場巡演重啟。（圖／凌時差提供）
 

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