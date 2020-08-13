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寧可信其有！鬼月出遊外宿6禁忌　半夜絕不能「做這事」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 13:36:59update2020-08-13 22:47:55

▲知名命理老師艾菲爾分享鬼月出遊「外宿6禁忌」，入房後絕不能在半夜「剪指甲」。（是意圖／翻攝自pixabay）
▲知名命理老師艾菲爾分享鬼月出遊「外宿6禁忌」，入房後絕不能在半夜「剪指甲」。（是意圖／翻攝自pixabay）

暑假正是旅遊旺季，雖然農歷7月即將到來，但只要小心遵守，避免犯下外宿禁忌，還是能有個安心順利的好旅程！出門遊玩時，通常都是入住飯店，而有些禁忌與該做的事，你不可不做，以免遭來厄運！那麼到底有哪些事是該注意的呢？知名命理老師艾菲爾就點出了6大禁忌，記得出外住酒店，一定要格外留心喔！

1.不住酒店尾房

酒店很少會全店爆滿，分配房間給客人時，一般會由靠近電梯的房間開始，原因是將住客集中，令提供房間服務時更快捷，及退房後執房清潔時更方便。相對來說，在走廊盡頭的房間入住率會較低，人氣會較弱，陽氣不足，容易招聚陰靈，如果被分配到尾房，若是情況允許，建議換房。

2.入門先打招呼

開房門前如有門鈴要先按門鈴，沒有門鈴就敲門3下，進去之前要側身，以表示尊重另類「住客」。進去後，要高聲地打個招呼，說「不好意思打擾了，我們要借住一晚（依自己實際入住的天數）！」好讓他們知道有人入住。

3.開燈示意入住

入房後要把房間內所有的燈全部打開，接著到廁所沖馬桶，再把被子掀起，拍一拍枕頭，讓靈體知道有住客入住，但切記不要立即將所有衣櫃及抽屜打開，除了可避免騷擾靈體，讓他們適應有人之外，更可留一線空間給他們藏身。

▲（是意圖／翻攝自pixabay）
▲艾菲爾老師分享鬼月出遊外宿6大禁忌，入房後絕不能在半夜「剪指甲」。（是意圖／翻攝自pixabay）
4.廁所在未使用前先按水沖一次馬桶

若之前有留下一些「不乾淨的東西」（不是指便便），用這個方法可以把不小心留下的髒東西，全都沖掉。

5.入住酒店後不能半夜拍照、剪指甲

進入酒店房間後，特別忌諱半夜在房間裡自拍，尤其是忌諱將房間牆上的掛畫做背景來照相，同時也忌諱在電梯裡拍照。另外，半夜在房間內也切記不能剪指甲，若是帶著孩子，更忌諱幫孩子修剪。

6.睡前注意事項

就寢前，不要將全房的燈光關上，最少亮一盞燈，留些少陽氣之餘，也令自己有點安全感。此外，鞋子別整齊擺放在床邊，這樣可防止晚上靈體靠近，最好擺亂一點，或是一正一反，如：鞋面一正一反，擺成微微的八字形。（編輯：許苡晴）

本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

外宿 鬼月 禁忌 出遊 剪指甲

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