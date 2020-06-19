平民巨星／選手嗓音似蕭敬騰　婁峻碩驚豔：整個爆發出來

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》

▲選手實力堅強，連張芸京也驚豔。（圖 / 翻攝平民巨星）

▲林俊逸稱讚選手「前途不可限量」。（圖 / 翻攝平民巨星）

天籟美聲參賽者到底是誰？6月20日晚上10點請鎖定《NOWnews今日新聞》影音平台。

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20日將播出第3集。本集請到「咻比嘟華」成員劉畊宏、金曲歌王羅文裕擔任大來賓，張芸京、林俊逸、李佳薇、「狼人殺男神」婁峻碩、陳大天擔任評鑑團。選手富有爆發力的歌聲，讓現場所有人都為之驚艷。本周5位選手的標籤為，「掌上明珠」、「三指姑娘」、「汽修科老師」、「豆花妹」 、「婚禮顧問」。從13歲橫跨到40歲，13歲小選手一人比賽全家上場，是家人全力栽培的明日之星；天生缺趾的女孩，老天爺給了她好歌喉；汽修科老師如何從不會唱歌的男孩，變成用歌聲征服網路；天后的舞群為何放下一切當起豆花店店員，心中卻有未圓的歌唱夢想；婚禮顧問為了家人放棄歌手培訓，卻依舊用歌聲養活全家人，本週選手有感人故事，更有迷人美聲，該怎麼選擇巨星導師再次陷入糾結情緒中。有人演唱英文歌曲展現爆發力嗓音，連黃子佼都盛讚「驚為天人」。還有選手的沙啞唱腔有如蕭敬騰，張芸京說：「太帥了吧，很精彩！」這集的參賽者依舊實力驚人，李佳薇稱讚：「我真的覺得厲害！」這些