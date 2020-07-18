平民巨星／趙傳想合作鄧紫棋　看重參賽者「4特質」

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》已經於6月6日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出。而

▲趙傳自認是嚴厲的導師。（圖／記者葉政勳攝, 2020.06.26）

▲趙傳靠運動緩解緊張。（圖／記者葉政勳攝, 2020.06.26）

▲趙傳透露想跟鄧紫棋合作。（圖／索尼音樂提供）

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資深藝人趙傳近來擔任節目大來賓，對於近幾年的後起之秀，他以過來人之姿給出建議。已經59歲的趙傳，不因為年紀而受到限制，也積極參與許多歌唱節目，展現驚人實力，趙傳以自身經驗建議參賽者：「最重要的就是隨時做好準備，把自己的基本功做好，然後去參加比賽。」而身為節目的巨星導師，他自認是個嚴厲的導師，也給予參賽者建議：「當然我覺得唱歌的方式，其實是有很多風格的，最重要的是找到自己的風格，我覺得自己去做一個歌手，要找到符合自己聲線條件的作品，真正的發揮自己的特長。」雖然是樂壇的資深前輩，但面對舞台、觀眾，偶爾也還是會緊張，趙傳透露笑說自己面對緊張的方式，就是吃點零食，「吃點東西覺得會比較放鬆，但最重要的是，平常既然作為一個歌手的工作，要學習跟緊張交朋友，然後學習跟壓力相處。」他也說到平常釋放壓力的方式，就是運動、打球，除了透過運動作為嗜好、興趣，同時也趁此機會鍛鍊抗壓性。而這次受邀成為巨星導師，趙傳謙虛地說很受寵若驚，感謝能有這樣的榮幸，能為大家唱歌，也能給新人做點評，對於評審標準，他表示：「我在第一次當評委有點心虛，即使這個歌手是新人，我都有點不好意思。新人很重要的，基本上就是才華、技術（歌唱技巧）、遠見、態度。」趙傳解釋，才華指的是本身的功夫，平常就要訓練；遠見，指的是怎麼去經營歌唱事業；態度，則是牽涉到面對歌手事業的工作各方面都要做到位；技術，這個層面，要看台風、唱功、音色，找到屬於自己的音色、歌曲很重要。如今歌手輩出，新生代歌手紛紛端出創新的風格，趙傳先前也曾與丁噹一起合唱，至於現在有沒有最想與哪位新生代歌手合作，他笑回：「我還是比較喜歡注重唱功的歌手，鄧紫棋吧！」節目取名「平民巨星」，談到巨星的定義，趙傳提出註解：「我覺得，如果做到巨星，就是在平凡中表現不平凡，就我們這個世代...所謂的唱片歌手，主要以發行專輯，作為最重要的呈現方式，就是要叫好又叫座，才華、技術受到肯定，就是屬於我們這個世代巨星的定義。