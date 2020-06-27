平民巨星／天后舞者奪月冠軍　畢書盡大讚：天生的藝術家

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》，昨（27）日播出月冠軍賽，3位周冠軍

張丞妘、

陳韻喬及王少逵第一輪先演唱拿手歌曲，第二輪分別與吳汶芳、林俊逸和李佳薇3位導師合唱，並由大來賓畢書盡（Bii）選出優勝，29歲職業舞者王少逵最終奪下本月冠軍，Bii講評時盛讚王少逵是「天生的藝術家」。

▲《平民巨星》27日播出月冠軍爭霸賽。（圖／記者林敬原攝）

年僅11歲的

「國標舞后」

張丞妘，選唱鄧麗君的

《獨上西樓》，並與吳汶芳合唱《孤獨的總和》，Bii稱讚

張丞妘能駕馭老歌及流行歌，誇她：

「很有發展性、可塑性很高。」嗓音甜美的陳韻喬以宇宙人的台語歌《一桌菜》、好樂團的《我把我的青春給你》雙聲道應戰，李佳薇力薦陳韻喬朝新台語歌發展，吳汶芳則讚美她與林俊逸的表演，「這首歌副歌非常難唱，假音必須一直維持，妳很穩定」。

能歌善舞的王少逵帶來張惠妹的《裝醉》，演唱時還與女舞者融入現代舞，李佳薇表示看到王少逵的進步，「舞台上的魅力、眼神真的比以前好，我的眼睛離不開你們」，最後王少逵與李佳薇成功改編莫文蔚的經典作《愛》，3位準月冠軍精彩的演出讓Bii在最後關頭難以抉擇，Bii還被林俊逸抓包焦慮到手發抖。

▲張丞妘（上至下圖）、陳韻喬、王少逵實力堅強。（圖／翻攝平民巨星）

最後Bii選擇王少逵獲得冠軍，認為他最符合節目「平民巨星」的宗旨，Bii說王少逵很享受自己在舞台上的演出，「他在台上給我的感覺就是藝術家。」奪得月冠軍的王少逵在現場難掩激動情緒，受訪時開心地說，「距離總決賽還有2個月，我要先好好保養喉嚨放鬆一下，然後重新再衝刺，奪下冠軍！」

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點

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▲畢書盡擔任巨星導師。（圖／記者林敬原攝）