平民巨星／連阿公都怕到封麥！甜美小公主曾登跨年演唱會

新型態選秀節目《平民巨星》日前已播至第六集，本周大來賓邀請歌手黃妃，而周冠軍由54歲的「大船入港」蘇祥德奪下，不過另一位選手張羽靚的表現也備受關注，正在讀國小四年級的她是目前本季年紀最小的參賽者。





張羽靚透露自己曾在胡瓜的節目上被稱讚為甜美小公主，她這次比賽選唱《愛情的味》，一開始還大展她曼秒的舞姿，嘹亮又動人的歌聲令人驚豔，其中也略帶些稚氣的童音，別有一番味道，隨後她也幸運地被選入第二階段，帶來歌手家家的《命運》。





張羽靚從小就很享受舞台還有眾人的掌聲，多才多藝的她除了唱歌之外，還會芭蕾舞蹈和演奏鋼琴和二胡，事實上，阿公是她唱歌的推手，張羽靚會喜歡唱歌是因為阿公當時在社區的歌唱班學唱歌，在阿公的帶領之下，張羽靚也一同加入行列，才發現自己對唱歌很有興趣，經過一番努力後，她也如願以償的登上2020台南跨年晚會的表演舞台，希望更多人能聽見她的歌聲。





阿公坦言歌唱班的老師告訴他，張羽靚有唱歌的天分，可以試著栽培，還笑說自從孫女開始唱歌之後，自己就「封麥」了，因為自己唱不贏她。





《平民巨星》每週6晚上10點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁（編輯：侯家瑜）





▲張羽靚從小就多才多藝。（圖／張羽靚臉書）