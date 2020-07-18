平民巨星／美女服務生首拿麥克風　潛力爆發奪冠軍！

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》今（18日）在《NOWnews影音平台》播至第7集，巨星導師請到周蕙擔任，五位參賽選手分別為健身教練張楷、警察許冠禹、才藝老師卓佳寧、工程師徐偉翔，以及蔬食店店員景孝儒，而景孝儒的表現感動周蕙，順利成為本週周冠軍。
27歲的景孝儒自稱是「端盤子的畫家」，今是第一次參加歌唱比賽，站上舞台前曾當過畫家、模特兒，現職則為蔬食餐廳服務員。她樂於挑戰，也表示從小就愛唱歌，兒時就很享受站在舞台上的感覺，工作遇到瓶頸時，就靠唱歌釋放壓力，沒想到這一唱就抓住評審的心，順利成為本週周冠軍。
景孝儒首戰表演選擇王菲的《半途而廢》演唱，成功晉升後則表演魏如萱的《你是不會當樹嗎》，她的歌聲獲得評審高度評價，周蕙表示：「她的表演真的有藝術家的靈魂住在身體裡頭。」除了歌聲，徐哲緯也讚她外貌美麗，特別是側臉神似鞏俐，上鏡非常好看。
景孝儒人生第一場歌唱比賽非常順利，她自己也不敢置信，哽咽表示：「我覺得每一個人的生命，都一定需要很多正能量，非常多的正能量，我曾經告訴自己，有時候我們除了相信自己之外，還要不相信自己，就是我不相信我做不到！」勵志發言感動全場。
《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。