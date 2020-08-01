平民巨星／林慶台女兒來比賽　孕媽奪冠軍無奈半路棄權

由王心凌擔任巨星導師，造型師李明川，歌手林俊逸、李佳薇、吳亦帆，以及模特兒兼主持人的倪雅倫擔任評鑑團。而這周出現了突發狀況，讓現場藝人錯愕不已。

這一周參與比賽的5位參賽者，標籤分別為「我愛佼哥」、「語音訓練老師」、「偷偷來比賽」、「誤打誤撞」，以及「練習生」。而標籤「偷偷來比賽」的參賽者是鬆餅店店員林冬，她的爸爸竟然是知名演員林慶台，讓大家吃驚不已，她自爆國三的時候報名《星光大道》沒想到比賽輸了，卻因此被爸爸毒打一頓。她選唱齊秦的《缺口》，一曲唱畢奪得全場的稱讚，唯一的小瑕疵是希望她的咬字能夠更加準確，也因為這個原因讓她無緣晉級。

▲林冬的爸爸是知名演員林慶台（大慶）。（圖／翻攝平民巨星）

而標籤「語音訓練老師」，真實身分是表演藝術科老師阿拉斯（柯旭恩），此外，他還是知名Youtuber、駐唱歌手，以及電視幕後企畫，第一輪比賽，他選唱盧廣仲的《100種生活》，給人舒服的放鬆感，博得好評，因此順利晉級。其他一起晉級第二輪比賽的還有標籤「我愛佼哥」的精神科護理師袁銘男，以及標籤「誤打誤撞」懷孕4個月的歌唱老師謝佩吟。

▲阿拉斯是Youtuber。（圖／翻攝平民巨星）

▲標籤為「誤打誤撞」的謝佩吟是為歌唱老師。（圖／翻攝平民巨星）

3人進入第二輪比賽，阿拉斯選唱鳳飛飛的《想要跟你飛》，他投入感情演繹此曲，讓林俊逸當場熱淚盈眶，原來是聽著阿拉斯的演繹，想到養了19年的貓過世了，而之所以阿拉斯能這麼精準的詮釋，全都來自於自身經歷，想要唱這首歌給過世的外婆、阿姨聽，「我很常夢到她們來關心我，想要唱一首歌給她們聽，告訴他們我們這邊也很好。」

▲阿拉斯演唱鳳飛飛的歌曲《想要跟你飛》。（圖／翻攝平民巨星）

▲林俊逸（左）被阿拉斯的歌聲感動，當場落淚。（圖／翻攝平民巨星）

袁銘男則是選唱艾怡良的《萊特兄弟有罪》，可惜因為選到不適合的歌曲，讓評審團略微失望，吳亦帆給出評價：「歌曲有一點，你唱有一點吃力，想進入氛圍，卻又想讓人放空。」就連王心凌都覺得可惜的說：「這首歌，對你來說難了點。」謝佩吟選擇的歌曲是徐佳瑩的《失落沙洲》，聽完她的演唱後，李佳薇忍不住稱讚，「聽你唱歌是一種享受，真的要繼續唱歌。」

▲袁銘男選錯歌曲，只能無奈被淘汰。（圖／翻攝平民巨星）

最後，王心凌選擇的周冠軍是謝佩吟，沒想到謝佩吟卻突然表示有話要講，誰知，她一開口便讓人驚呆：「我其實不太能繼續比賽，我要放棄這個殊榮，上次懷孕也是自己貪唱，所以就流掉了，其實有一點點....感謝老師給我的肯定。」只能選擇棄權。王心凌後改選阿拉斯為周冠軍，兩人一起合唱了歌曲《當你》。

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▲謝佩吟因為懷孕的關係，只好無奈棄權，止步周冠軍。（圖／翻攝平民巨星）

本周的《平民巨星》於8月1日在《NOWnews今日新聞》影音平台，播出第9集，