🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂 navigate_next 明日巨星

平民巨星／美女攝影師嗓音獨特　和趙傳唱神曲《小小鳥》

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-15 23:30:00update2020-08-15 23:40:50

▲美女攝影師楊零靠獨特嗓音晉級，獲得和趙傳合唱機會。（圖 / 翻攝平民巨星）
▲美女攝影師楊零靠獨特嗓音晉級，獲得和趙傳合唱機會。（圖 / 翻攝平民巨星）

《平民巨星》今（15）日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出第11集，本周5位選手要爭奪的是最後一個周冠軍名額，這回由金曲歌王趙傳擔任巨星導師，最後由25歲的美女攝影師楊零靠著獨特嗓音獲得本周冠軍。

▲趙傳為本周巨星導師。（圖
▲趙傳為本周巨星導師。（圖 / 翻攝平民巨星）

這周參賽的5位選手分別為，馬瑞澤、楊零、謝思穎、趙家強、陳敬萱，楊零一上場先解釋自己為何以「記憶斷片」當做參賽標籤，主要是因為她在大學的時候被診斷出有「思覺失調症」，當時感到很害怕，後來靠著唱歌、做自己喜歡的事，才能勇敢面對這個病症。她在第一輪比賽，演唱芮恩的《討厭》，高辨識度的聲音，獲得陪審團讚賞，李佳薇也稱讚：「整個狀態非常有魅力」；陳大天更脫口：「如果今天傳哥沒選妳，妳也是可以原地出道。」

▲楊零（左）獲得機會和趙傳合唱《我是一隻小小鳥》。（圖
▲楊零（左）獲得機會和趙傳合唱《我是一隻小小鳥》。（圖 / 翻攝平民巨星）

其實楊零在第二輪比賽，碰到的對手馬瑞澤、謝思穎實力也相當堅強，只是在第二輪的比賽中，評鑑團和評審，也變得更加嚴格，像是馬瑞澤選唱潘嘉麗的《我們的愛沒有錯》，林俊逸認為選這首歌很聰明，因原唱是女生避免了被比較，但副歌中有許多重複音型，馬瑞澤沒有唱出其中變化，更提到，「這些重複的東西要讓人聽起來不無聊，是有方法的。」而相較他在第一輪演唱的《你就不要想起我》較多高昂的段落表現，趙傳也說：「你如果選第一輪一樣的歌，會比較有競爭力。」謝思穎則是選唱《I will be fine》，趙傳也直接的表示，快歌在比賽中沒那麼討喜，也覺得她第二首沒有第一首唱得好。

▲楊零靠《》打敗另外兩位選手。（圖
▲楊零靠《克卜勒》打敗另外兩位選手。（圖 / 翻攝平民巨星）

至於楊零的第二首歌選了孫燕姿的《克卜勒》，儘管李明依表示：「妳一直用妳原來的唱法，其實我會有點壓力跟聽膩。」但阿爆還是給她高度肯定：「唱歌的人這麼多，別人還能辨識妳是誰，是一份非常珍貴的禮物。」最後巨星導師趙傳經過一番抉擇後，由她出線奪得周冠軍，打敗馬瑞澤、謝思穎，並且得到和趙傳合唱夯曲《我是一隻小小鳥》的機會。

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁

 

 

關鍵字

平民巨星 楊零 我是一隻小小鳥 趙傳 獨特嗓音

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽