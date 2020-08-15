平民巨星／美女攝影師嗓音獨特　和趙傳唱神曲《小小鳥》

《平民巨星》今（15）日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出第11集，本周5位選手要爭奪的是最後一個周冠軍名額，這回由金曲歌王趙傳擔任巨星導師，最後由25歲的美女攝影師楊零靠著獨特嗓音獲得本周冠軍。



▲趙傳為本周巨星導師。（圖 / 翻攝平民巨星）

這周參賽的5位選手分別為，馬瑞澤、楊零、謝思穎、趙家強、陳敬萱，楊零一上場先解釋自己為何以「記憶斷片」當做參賽標籤，主要是因為她在大學的時候被診斷出有「思覺失調症」，當時感到很害怕，後來靠著唱歌、做自己喜歡的事，才能勇敢面對這個病症。她在第一輪比賽，演唱芮恩的《討厭》，高辨識度的聲音，獲得陪審團讚賞，李佳薇也稱讚：「整個狀態非常有魅力」；陳大天更脫口：「如果今天傳哥沒選妳，妳也是可以原地出道。」



▲楊零（左）獲得機會和趙傳合唱《我是一隻小小鳥》。（圖 / 翻攝平民巨星）

其實楊零在第二輪比賽，碰到的對手馬瑞澤、謝思穎實力也相當堅強，只是在第二輪的比賽中，評鑑團和評審，也變得更加嚴格，像是馬瑞澤選唱潘嘉麗的《我們的愛沒有錯》，林俊逸認為選這首歌很聰明，因原唱是女生避免了被比較，但副歌中有許多重複音型，馬瑞澤沒有唱出其中變化，更提到，「這些重複的東西要讓人聽起來不無聊，是有方法的。」而相較他在第一輪演唱的《你就不要想起我》較多高昂的段落表現，趙傳也說：「你如果選第一輪一樣的歌，會比較有競爭力。」謝思穎則是選唱《I will be fine》，趙傳也直接的表示，快歌在比賽中沒那麼討喜，也覺得她第二首沒有第一首唱得好。



▲楊零靠《克卜勒》打敗另外兩位選手。（圖 / 翻攝平民巨星）

至於楊零的第二首歌選了孫燕姿的《克卜勒》，儘管李明依表示：「妳一直用妳原來的唱法，其實我會有點壓力跟聽膩。」但阿爆還是給她高度肯定：「唱歌的人這麼多，別人還能辨識妳是誰，是一份非常珍貴的禮物。」最後巨星導師趙傳經過一番抉擇後，由她出線奪得周冠軍，打敗馬瑞澤、謝思穎，並且得到和趙傳合唱夯曲《我是一隻小小鳥》的機會。



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