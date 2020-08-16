平民巨星／曾遇「記憶斷片」　攝影師沉浸創作活出自我

選秀節目《平民巨星》來到本季最後一輪周冠軍選拔，昨（15）日於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第11集，邀請金曲歌王、「永遠的小小鳥」趙傳擔任巨星導師，最後由以「記憶斷片」當做參賽標籤的攝影師楊零，獲得晉級月冠軍的入場券，高辨識度的嗓音大獲讚賞。事實上，楊零先前曾被診斷出患有思覺失調症，不過她仍勇敢面對，認為每個人都有自己的功課要完成。





25歲的楊零現在是一名自由接案的攝影師，包括品牌形象照，或是劇團的劇照，雖然小時候是學習古典樂，但後來因看了一本漫畫而對組樂團非常有憧憬，和三五好友一同玩音樂之後，她發現自己愛上了獨自在家創作，而現在的她接觸過多種音樂，對於嘻哈、實驗電子等風格都稍有著墨。





戲劇系畢業的楊零，透露先前表演課曾出過一份「我的呈現」的作業，坦言當時因自己剛離開家生活、面臨寵物過世，種種壓力讓她喘不過氣，她學習如何探索自己內心的聲音和存在價值，但仍思考不出結果，甚至還因此患了思覺失調症。



