平民巨星／曾遇「記憶斷片」　攝影師沉浸創作活出自我

選秀節目《平民巨星》來到本季最後一輪周冠軍選拔，昨（15）日於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第11集，邀請金曲歌王、「永遠的小小鳥」趙傳擔任巨星導師，最後由以「記憶斷片」當做參賽標籤的攝影師楊零，獲得晉級月冠軍的入場券，高辨識度的嗓音大獲讚賞。事實上，楊零先前曾被診斷出患有思覺失調症，不過她仍勇敢面對，認為每個人都有自己的功課要完成。
25歲的楊零現在是一名自由接案的攝影師，包括品牌形象照，或是劇團的劇照，雖然小時候是學習古典樂，但後來因看了一本漫畫而對組樂團非常有憧憬，和三五好友一同玩音樂之後，她發現自己愛上了獨自在家創作，而現在的她接觸過多種音樂，對於嘻哈、實驗電子等風格都稍有著墨。
戲劇系畢業的楊零，透露先前表演課曾出過一份「我的呈現」的作業，坦言當時因自己剛離開家生活、面臨寵物過世，種種壓力讓她喘不過氣，她學習如何探索自己內心的聲音和存在價值，但仍思考不出結果，甚至還因此患了思覺失調症。
面臨人生中重要課題的楊零，嘗試找出與自己相處的踏實感，後來她發現沉浸於自己熱愛的事情時，能夠專注當下， 所以每當楊零心情不好時，就會透過唱歌來抒發，這次來參加《平民巨星》，除了希望能展現歌聲之外，她也期許在冥冥之中獲得力量。
《平民巨星》每週6晚上10點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：侯家瑜）