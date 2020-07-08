微星江勝昌從基層做起　奮鬥20年升總座大位竟墜樓亡

去年1月甫接任微星科技總經理暨執行長的江勝昌，昨（7）日下午驚傳墜樓意外，享年56歲。據了解，江勝昌曾任揚智科技協理，到微星後從研發基層做起，歷經20餘年磨練後，2019年1月登上總座大位，身受微星創辦人暨董事長徐祥的青睞，甚至被視為接班熱門人選，如今驟逝引起各界震驚。江勝昌畢業於交通大學電子研究所，過去曾在揚智科技擔任協理，來到微星後從研發做起，之後20多年間歷任桌上型平台事業本部總經理、執行副總經理，由於個性務實、技術底蘊濃厚等因素，受到徐祥愛戴，於2019年1月正式接任微星總經理暨執行長，同時也是微星董事，被外界視為徐祥的重要左右手，也是微星未來接班首選之一。江勝昌任職總座期間，積極維持微星在高階電競市場的領導地位，甚至擴大到電競螢幕、電競椅等電競周邊市場，同時搶攻創作者市場，打響國內電競品牌龍頭的名號。江勝昌過去在法人說明會、股東會上對媒體知無不言，於今年6月與徐祥共同出席股東會時，曾透露今年Q2公司表現強勁，可能是受到疫情拉抬宅經濟影響，同時他也看好微星第3季銷售狀況，並對海外擴產、設廠等規劃侃侃而談。對於江意外驟逝，微星上下相當震驚。但該公司僅於7日傍晚發表簡短聲明指出，總經理兼執行長江勝昌於7日稍早因「個人健康因素」驟然辭世，公司同仁甚為哀痛，目前公司已經啟動緊急應變措施，各部門營運正常，謝謝各界關心。