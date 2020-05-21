報稅季必學密技　蝦皮購物推出如來「省」掌3招

勞工最害怕的報稅季來臨！許多民眾因荷包委屈，在近期也變得更精打細算，以求將開支減到最小。為了讓消費者不用勒緊褲帶度日，蝦皮購物貼心傳授獨家「3省」密技，放大你的荷包，助攻全民學會如來「省」掌！活動期間快車肉乾、嬌聯超級品牌日接連推出超大容量「超省」特惠、加碼再抽iPhone 12；刷國泰世華蝦皮購物聯名卡「卡省」回饋最高14%。





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蝦皮購物觀察每年5月報稅季，大容量、低單價等高CP值的食品銷售較平日成長近2倍，今年受到疫情影響，大容量「箱購」商品銷售提前至3月中開始升溫，五月中旬推出的吃貨節更創下單店業績成長超過20倍的驚人表現。有感於報稅月全民荷包緊縮，蝦皮購物攜手快車肉乾、嬌聯兩大品牌，推出「超級品牌日」省錢計畫，多樣精選商品超殺報稅價，讓你即使善盡國民義務，也不用月光光人慌慌！



▲「蝦皮購物x快車肉乾」獨家聯名祭出超薄雙味杏仁香脆肉紙，5月22日至5月24日買一送一。（圖／品牌提供）





報稅完荷包縮減、胃口沒減，省錢減少外出飲食，改在家嗑零食！「蝦皮購物x快車肉乾」獨家聯名祭出超薄雙味杏仁香脆肉紙(櫻花蝦/椒麻雙味)，5月22日到5月24日買一送一不到300元讓你涮嘴零食輕鬆購！而曾創下短短4天賣出6.5公噸的月見炙燒豬肉乾，更推出超豪華分享包單包第二件下殺5折，單包優惠價188元；每日限量分享包3入免運福箱組更只要499元，一箱送上香脆肉紙、特厚蜜汁、元氣條滿足口腹之慾。除了美食入口外，活動期間不限金額消費，還有機會抽中今年即將上市的iPhone 12！



