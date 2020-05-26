除弊也是興利！黃天牧推6大金融方案　8月底定案

金管會主委黃天牧今（26）日舉行上任首次記者會，並宣布將推動包括保險業一代清償能力制度、信託業務2.0、公司治理3.0、綠色金融行動方案2.0、金融科技發展路徑圖及金融資安等6大興利方案，希望在3個月內、即8月底前完成規畫措施，在未來1至3年內執行，並視情況滾動式檢討。不過，被問到他任內是興利重於除弊？還是除弊重於興利？他認為即便除弊也是興利。由於黃天牧日前在立委院財委會備詢時曾表示，任內會「做自己」，今日進一步被問怎麼做自己？他說，自己與前主委顧立雄所學、長相及財富也不同，每個人都有自己的道路，金管會政策會延續下去，但「施政上我有自己的想法」，只是這也不代表金管會政策會有大的不同，每個人都有自己的想法，但不必去突顯。黃天牧也在上任第7天公布6大興利方案，包括公司治理3.0─永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0、保險業新一代清償能力制度、信託業務2.0、金融資安行動方案、金融科技發展路徑圖等，以強化金融韌性、推動創新金融、發展永續金融、落實普惠金融。他說，自己長期投注金融監理工作，深知公權力的行使須具備金融專業及監理經驗，也體認外在政治、經濟及社會環境的快速變動，促使監理工作已難以完全因循舊制，必須與時俱進，因此期許並提醒金管會同仁應秉持蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）「虛懷若愚，求知若渴」（stay foolish, stay hungry）的精神，審時度勢，調整監理思維，扮演好監督者的角色，並透過不斷吸 收新知、接軌國際，掌握金融創新、金融科技的跨域整合及金融商品多元化發展等趨勢，引領金 融業朝向金融科技、金融創新及永續發展，落實 普惠金融。他還提到金融監理必須一步一腳印，逐步踏實，行穩致遠，不求短暫光彩耀目，而在奠定國家金融發展長治久安的基礎，而健全的金融監理政策需務實規畫每項金融配套，於政策訂定過 程中博採眾議，妥善評估，相關政策論據應充分，作好利害關係人的溝通，以理服人，才能受到公眾信任及尊重。雖然上任才7天，還未與業者見面，但黃天牧也提到，他首先會找科技業溝通，傾聽業者對推動金融科技發展的看法。至於中國大陸擬推「港版國安法」，是否會影響台灣金融業？黃天牧表示會留意國際間包括歐美對這事的看法，金管會做為金融監理機構會密切觀察國安法在香港及國際發展，但並不是消極而是密切觀察，也會督導金融業做好風險管理。