振興券綁台灣pay　八大公股行庫將祭優惠

行政院預計將於7月開始啟動振興方案，其中振興券將是最主要的方式，目前振興券使用方式包括電子支付，財政部今天表示，八大公股銀行將配合推出台灣Pay優惠，鼓勵民眾綁定使用，但細節仍未確定，待6月4日開會討論。依據目前行政院初步規畫的振興方案，振興券除提供紙本實體券外，也可透過行動支付等非實體券方式使用，包括電子支付、電子票證、信用卡支付等。對此，財政部官員今日表示，台灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、合作金庫及台灣企銀，都將搭配台灣Pay，推出專屬振興券優惠；至於優惠內容，將在6月4日公股小組會議上討論，由財政部次長阮清華主持。公股銀行主管表示，台灣Pay綁定振興券優惠方案目前有3個可能方向，第1種是直接回饋，透過台灣Pay消費即可拿到現金回饋，讓民眾在振興券優惠外，另外再賺到一筆回饋金；第2種是考慮給予店家優惠，鼓勵店家推出相關優惠促銷，吸引民眾上門，搶振興券商機。至於第3種是舉辦抽獎，例如使用台灣Pay搭配振興券消費就可抽手機等獎品。此外，民眾若使用信用卡，各行庫也考慮推出振興券相關優惠。由於振興券上路時間在即，希望能在6月4日召開的公股小組會議上取得共識，以利規畫出具體方案。