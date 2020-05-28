永慶孫慶餘攜手周永明　打造5G XR延伸實境看屋體驗

有科技房仲之稱的永慶房產集團，屢次運用尖端科技，翻轉看屋體驗，顛覆產業服務模式。日前再為房仲業投下震撼彈，宣布與周永明一起投入5G服務，合作開發XR延展實境的沉浸式看屋體驗！



由周永明創立的XRSPACE 品牌，5月26日舉辦全球發表會，首創大眾用戶設計的新時代VR社交實境世界平台「XRSPACE MANOVA」，為消費者帶來直覺且隨身可及的嶄新VR社交體驗，開創5G時代XR新體驗。永慶房產集團不僅是XRSPACE首波合作夥伴，更是唯一合作的房仲業者！永慶房產集團業務總經理葉凌棋代表出席發表會，與中華電信技術執行副總經理林國豐、高通(Qualcomm)副總裁暨台灣區總裁劉思泰等合作夥伴，及國發會前主委陳美伶、外貿協會董事長黃志芳等貴賓同台見證。



葉凌棋表示：周永明董事長次次走在世界的前方，當大家還在討論VR、AR、MR的時候，他已為我們帶來了5G XR的世界！孫慶餘董事長在體驗過「XRSPACE MOVA」後，深刻感受到XR不只將改變人們休閒娛樂、教育學習、也可能改變民眾找房子、看房子的模式，便指示我們一定要成為合作夥伴，與XRSPACE合作投入XR延展實境的服務，持續為客戶帶來更便利，更好的賞屋看屋體驗。



▲永慶房產集團成為第一個跨足5G服務的房仲業者，未來消費者只要戴起XRSPACE VR裝置，就能享受沉浸式的賞屋體驗。（圖／資料照片）

未來消費者只要戴上世界首款可支援 5G 的行動 VR 一體機裝置「XRSPACE MOVA」，就能進入「XRSPACE MANOVA」所建構的VR虛擬世界中，其中的空間場域與物品不僅如真實存在般躍然眼前，更能與之互動，猶如身在同一個時空當中，甚至透過專屬的全身虛擬人(XRSPACE Avatar)，和親朋好友在虛擬世界中探索與玩樂。



永慶一路用科技創新服務，帶動產業服務升級，解決消費者的痛點。葉凌棋業務總經理指出：這次新冠肺炎衝擊全球，永慶因超前佈局科技創新，讓服務不間斷更逆勢成長。在期盼新冠肺炎疫情盡快結束的同時，也意識到疫情已對人們的生活帶來改變。面對後疫情時代，企業必須做更多的準備，沉浸式的XR延展實境賞屋就是解決方案之一，因此永慶與XRSPACE合作，為房仲業跨出5G世代的第一步，希望再次帶領產業升級，甚至成為全球範例！



▲消費者只要戴上「XRSPACE MOVA」，就能瞬間置身「XRSPACE MANOVA」建構的虛擬世界中的永慶門市，由永慶經紀人協助在虛擬世界中帶看房屋。（圖／資料照片）

談到永慶一路運用科技創新服務，葉凌棋業務總經理指出：新冠肺炎衝擊下永慶逆勢創造高績效，不僅全台新展超過50店，業績也成長1成，關鍵就在孫慶餘董事長的魄力遠見，早在20年前，孫董事長就斥巨資投入科技創新服務，陸續引進趨勢尖端的創新科技，提供解決客戶需求與困擾的創新服務，一路帶領房仲業進入「網路看屋」時代，教育消費者買房子先上網看房子，到後來透過PDA、手機等行動載具提供「行動看屋」服務。2003年SARS疫情在台灣爆發，許多消費者不敢出門看房，永慶更推出全球首創「影音宅速配」，將房仲業帶入「影音看屋」服務時代。



2017年，永慶再推出「實境找房」服務，結合google街景，讓消費者透過網路就能體驗周圍生活圈，再藉環景照片看見房屋內細節，大幅減短消費者找房的時間。2018年更推出可多人異地同時由永慶經紀人線上帶看的「實境Live賞屋」，讓客戶與家人能一同上線賞屋，凝聚共識更方便、決策更快速！



▲XRSPACE發表會上，公開「空間掃描」功能。（圖／資料照片） ▲利用「空間掃描」功能，就能將實體房屋空間複製到虛擬世界。（圖／資料照片）

此次永慶與XRSPACE的合作，預計將帶動看屋體驗再升級！未來消費者藉由「XRSPACE MANOVA」中的永慶虛擬門市進入想參觀的房屋內，可自在參觀走動，感受每個房間的空間感，和永慶經紀人互動討論，與家人一同坐在沙發上想像未來生活，在短時間內就能參觀多間房屋討論挑選，不僅減少交通的舟車勞頓及時間上的浪費，沉浸式的XR延展實境看屋體驗更將給消費者深入其境的絕佳臨場感！



