每月繳多少房貸算合理？過來人曝「最適比例」：超過不行

▲有網友在 PTT 詢問大家「一個月繳多少房貸是合理的？」釣出過來人分析「最適比例」。（示意圖／翻攝Pxhere）

一個月繳多少房貸是合理的？」釣出過來人分析「最適比例」，認為若房貸超過此比例的話就不太行。

原 PO 在 PTT 八卦板發文表示，常常有人說台灣房價這幾年被炒到很高，不過其實要看地段，市區外圍、郊區、鄉下不一定很貴，而且這幾年台灣基本工資其實也調了不少，很多年輕人說因為薪水太低、房子太貴，所以不想買房寧願租房，他並好奇提問「有沒有人算過一個 30 多歲的年輕人，薪水五、六萬，一個月拿多少錢繳房貸算是合理？有沒有卦？」

▲網友在 PTT 討論每月房貸該繳多少才合理。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻引來網友回應「不超過收入的 1/3 」、「薪水 1/3 差不多」、「每月房貸 = 月薪 1/3，換算後房價大約等於年薪 10 倍」、「盡量家庭收入 1/3，1/2 可能很苦，幾乎很難存錢，感覺連生活開銷都很緊」、「不要超過 1/3 月薪」、「薪水三分之一，超過的話不太行」。

另還有人直指「兩萬差不多吧！」「我是一萬啦。感覺還可以，月收入四萬」「 2 萬，再多心理壓力跟著大，但 2 萬現在也買不到什麼倉鼠籠，慘」、「硬買就是一輩子追著錢跑，當夢想在追」、「以每月可用資金來算比較穩，不要只用收入，會有盲點」。（編輯：許苡晴）

即便台灣房價普遍偏高，買房仍是許多人共同的夢想，畢竟有一個屬於自己的家當然是再好不過了。近日有網友就在 PTT 發問「