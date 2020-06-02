保單死亡保障新制7月上路　想存退休金專家建議這樣做

為整頓壽險業賣高利儲蓄險、不當行銷保單等亂象，金管會訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）最低比率規範」，並自今（2020）年7月1日生效，未來壽險保單將提高保障成分，並降低儲蓄比重，且必須符合最低死亡保障門檻比率規定，對民眾來說，將買不到短年期高利儲蓄險，保費也將變貴，尤其對民眾來說，若未能於7月前規畫，長時間下來保費差距相當可觀。因應金管會公布壽險最低死亡門檻規定等措施，各家保險公司都在重新精算商品，預估大多保險商品保費將調漲，最高達30%，這項新政策對民眾來說，若未能於7月前規畫，長時間下來保費差距相當可觀。此外，台灣民眾越來越長壽，依據內政部公布「107年簡易生命表」，國人平均壽命為80.7歲，比起106年增加0.3歲，其中男性77.5歲、女性84歲，均為歷年來新高，研判與醫療水準提升、重視食品安全、生活品質提高及運動風氣盛行等因素有關。長壽已成為國安問題，以勞動基準法強制退休年齡延後至65歲計算，退休後還有12.5年以上的人生，如何讓退休後的生活過的快樂無憂，越早著手規畫，越能事半功倍。對於台灣即將邁入超高齡社會，該怎麼保障自己的退休生活？永達保險經紀人公司建議可建立長年期退休保險規畫，善用時間與複利的優勢，以35歲林美麗為例，選擇20年期繳費，在6月底之前規畫273萬保額的增額終身壽險，年繳保費24萬5427元，20年後有505萬7325元資金可運用；但若在7月後才規畫此退休型商品，保費漲幅若以20%來計算，20年下來保費差距將超過98萬1708元。至於究竟該準備多少退休金？行政院主計總處統計，2018年每人每月平均消費支出為2萬2168元，以國人平均壽命80歲、預計退休年齡65歲計算，就需預先準備15年的資源，但還不包括醫療、照護費用。扣除政府的社會保險、企業提撥退休金，其他不足處必須透過個人及早規畫，選擇合適的商業保險，及早準備減輕籌措退休金壓力，尤其年輕人不妨隨著收入增加逐步購買，做好保障。永達保經總經理陳慶鴻提醒，台灣5成多的民眾有做退休規畫，但額度明顯不足，人不一定會生病也不一定會發生意外，但一定會老化，老年時期身邊最需要的還是「足夠的老本」，賺錢不易的年代，民眾更要精打細算做好安穏的退休計畫，善用保險功能，打造全方位的防護，讓生活更有選擇權，有了足夠的老本與保障，面臨老後的生活踏實又安心。