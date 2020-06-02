想娶保德信人壽？第一金不評個案　但稱有購併機會也不錯

保德信人壽出售案，至今結果尚未出爐，但包括台新金控、第一金控及聯邦銀行都被點名是潛在買家，台新金也發布重訊宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案。而旗下已有第一金人壽的第一金今（2）日在法說會上也表示，一直希望把壽險發展成第二個獲利引擎，並可透過自發性成長及外部購併成長，目前自己也發展的滿不錯，也開始賺錢，但如果有購併的機會，其實也不錯，也值得評估，只是無法針對個案做任何評論。第一金在法說會公布第1季稅後淨利為新台幣29.38億元，較去年同期下滑38.9%，其中子公司第一銀行稅後獲利33.16億元，也較同期下跌29.7%，累計每股盈餘為0.24元，其他子公司如證券、投信、人壽與金融資產管理子公司獲利表現均較去年同期為低，主要是第1季全球金融市場受新冠肺炎爆發後不安氣氛瀰漫，投資人恐慌性拋售資產，導致金融資產價格全面下跌，集團需認列市場評價損失緣故。至於一銀今年第1季總放款成長較去年同期成長5.4%，主要來自房貸部門成長5.8%及中小企業放款成長6.4%所致，核心淨利收仍維持年成長動能，成長1.5%。但3月由於各國央行為對抗疫情採取急降利率與量化寬鬆政策，加上歐美各國採取封城等限制經濟活動措施，使得全球經濟活動幾乎嘎然而止，金融市場價格劇烈波動使得有價證券部位需認列市場評價損失，致第一金第1季度獲利大幅下滑，惟時序進入5月，隨市場氣氛逐漸緩和，資產價格已陸續回復至接近疫情前水準，惟低利率環境預料仍將持續一段時間。不過，第一金強調，整體而言，由於台灣目前對疫情控制極佳，在全球疫情尚未完全結束前，下半年金融業放款需求將以返台投資潮與內需市場為主，尤其中美貿易戰方興未艾，迫使全球化浪潮倒退，然台灣位居亞太地區極佳貿易戰略位置，預期來自企業放款成長與個人理財投資或可望在下半年開始增速。第一金評估有關新冠肺炎疫情影響較大為對海外業務的擴展，尤其歐美地區在禁令完全解除前，人民難有正常的經濟活動，影響各行業發展，值得欣慰的是，各國為恢復正常生活已傾全力加速研發疫苗與新藥，可望在不久的將來看到防治疫情的解方，後續企業與個人對於遞延性需求發酵可望帶動業務成長，現階段第一金對於海外業務已啟動風險預警措施以謹慎應對未來可能面臨的風險。另外，第一金也提到目前銀行資本適足率維持13.64%、第一類資本為11.72%，資本充足，法說會中第一金也說明預計發放1.05元現金股利及0.30元股票股利，現金股利配發率約為67.7%，將待6月份股東會決議後發放。至於港版國安法對一銀香港分行的影響，第一金表示，至5月底存款大約較去年同期少2.6億美元，除受反送中影響之外，還有就是有些資金匯回台灣，但目前看來香港分行存款並沒有大筆抽離的情況，也已有請香港分行注意；在授信部分較去年同期減少6900萬美元，其中包括聯貸攤還部分。在香港分行獲利部分，第一金說目前看來還是有成長，雖然港版國安法的通過可能對香港分行會有些影響，但因國內推出台商資金匯谷方案等，吸引資金回流台灣，加上香港畢竟是金融中心，資金調度及法稅便利資金往來，重要籌資也在香港進行，即便其重要性可能不像過去，但現在全球都在實施防洗錢，資金要大筆移動不是那麼容易，因此港版國安法對香港分行的影響，還是要再觀察看看。