僅32.4%企業下半年願加薪　創六年同期新低紀錄

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣勞動市場也受到影響，人力銀行進行調查，下半年僅有32.4%的企業有加薪計劃，比例遠低於去年同期的54.4%，大減了22%，創六年以來同期新低，至於加薪幅度，平均落在3.6%。yess123求職網發布「鼠年第三季景氣暨勞動市場趨勢」調查結果，今年上半年有39.8%的企業表示有替員工加薪過，相比去年同期的64%，減少24.2%；下半年薪酬規劃，僅有32.4%的企業會加薪，創六年來同期新低，且有25.7%的公司計劃以績效加薪，6.7%是全面加薪，預計加薪幅度平均落在3.6%，皆比上半年減少。yes123求職網發言人楊宗斌預估，若因疫情使業績下滑，無法開源、僅能節流時，今年下半年企業對調薪、分紅獎金的意願，自然跟著降低。展望第三季景氣，楊宗斌指出，內需廠商受到消費市場急凍效應波及，要靠政府紓困與振興方案，才有可能「點火」加溫業績；外銷廠商也受到全球市場影響，甚至供應鏈中斷，生產基地停工，導致出貨不順，楊宗斌解讀，對苦撐中的企業主來說，因無法預測疫情何時結束，因此未來營運態度只能持續「謹慎保守」，且現仍處於「無薪假」人數、家數攀升階段，勞工們更害怕下一個階段，將面臨「裁員減薪」風暴，紛紛提高職場危機意識，所以對於下半年的景氣，看法都不會太樂觀，可能還需要「省吃儉用」度過財務難關。