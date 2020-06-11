掌百家企業　徐旭東自爆養生之道：不做壞事、晚上睡的好

遠東集團旗下超過百家公司，遠東集團董事長徐旭東年近80歲，每天工作超過12個小時，尤其進入股東會旺季，照慣例旗下7家上市公司股東會都會參加，而繼昨日主持裕民航運股東會後，徐旭東今（11）日也出席遠東國際商業銀行股東會，而且依舊精神奕奕。對於要參加這麼多場股東會如何保持體力？他說一周會游泳3次，還談到自己的養生之道，他說很單純，就是「不做壞事，晚上睡的很好」。遠銀今日召開2020年股東常會，通過2019年度盈餘分配案，普通股每股配發0.743元股利，包含0.468元現金股利與0.275元股票股利，現金股息殖利率約為4%。遠東集團董事長徐旭東也以副董事長身分出席，而昨日他剛主持完股裕民股東會，今日依舊精神奕奕、中氣十足，也讓人好奇他是如何保持體力，每天這麼有精神，隨時處於備戰狀態。徐旭東在會後受訪時透露，今日早上來不及游泳，若10點才開會，早上他都會游泳，「你看我現在還可，就是因為昨天有游泳」，而且他平時一次都游約半小時，1周3次。除了游泳之外，被問到有什麼其他養生之道？徐旭東表示很單純，就是「不做壞事，晚上睡的很好」，最重要還要吸收知識、消化，因應未來變化。對於通過港版國安法，遠東集團旗下擁有在香港上市的亞泥（中國）控股公司及遠銀香港分行，是否會受影響？徐旭東表示「我們是國際公司，香港變，我們也會跟著變，也沒什麼了不起」，不過，他認為香港金融中心被取代沒那麼容易，企業要移轉也沒那麼簡單，要看情況、機會及實情做決定。至於美國可能對香港採取制裁行動，遠銀總經理周添財覺得整個方案都還不明朗，也有人認為會高高舉起輕輕放下，而且遠銀香港分行不是只做香港業務，而是做國際業務，他也不認為香港第三大金融中心地位會改變。遠銀2019年延續穩健成長的獲利動能，淨利36.33億元與每股盈餘（EPS）1.08元，年成長3%，獲利表現為近4年新高；營業規模亦持續擴大，總資產突破6千5百億元，資產報酬率（ROA）為0.57%，股東權益報酬率（ROE）為7.89%；獲利追求與資產品質得兼，逾放比為0.28%，逾放覆蓋率為513%。時序進入2020年，新冠病毒以猛烈的黑天鵝之勢，衝擊全球資本市場。遠銀第1季的資產雖較去年同期成長7.2%，然獲利動能不免受到影響，稅前淨利4.02億元，低於去年同期，主要是來自投資評價損失，並且擴大提存準備，以防患未然。不過自4月以來，金融商品的價格漸次回升，以遠銀投資部位輕股重債的布局，隨著疫情緩解，市場回歸基本面，獲利已經回穩。展望今年發展計畫，整合財富管理、分行服務、信用卡、消費金融及保險等產品與服務通路所成立的「個人金融事業群」，已於1月正式啟動，追求在客戶整合、人員專業整合及營運管理整合上展現綜效。而原訂於第2季展開營運的新加坡辦事處及越南胡志明市辦事處，則因疫情影響跨國交通而不得不暫止，將伺疫情緩解後盡速啟動。法金迎合產業供應鍊轉移潮及東協市場興起之策略不變，將關注台商動向，持續深耕跨境服務。在數位創新方面，遠銀持續推升全行數位化的成熟度，除於年初推出「i-Happy數位智能客服」，服務離櫃率也在近期創下93%的新高，數位獲客率則陡升至37%。此外，數位金融團隊計畫推出SmartRM智能理財，並持續結合遠東快樂用卡串連遠東集團零售品牌的金流服務平台，以豐富遠東生活圈，Bankee社群銀行在運用Open API打造金融開放平台BaaP（Bank as a Platform）之下，創新商業模式頻頻出擊，開戶數激增，今年已分別與遠傳合作針對年輕族群打造的存錢計畫friDay 57 App，以及與新創業者「BZNK必可」合作打造企業募資借貸平台。