名家論壇》陳冲／國家主權基金  也是主權雞精！

台灣美國商會在日前發表 2020 台灣白皮書，內容涵蓋甚廣，其中循例不乏指導內政之處，不過站在美商利益，倒也無可厚非。有趣的是，其中一項建議政府動用 4800 億美元外匯存底的部分，成立主權基金，投入有價值的國際投資，值得注意。
國家主權基金(通稱主權財富基金 SWF )，由國家運用財政盈餘、外匯存底所成立，投資各種資產，自 1950 年代始，主權基金規模不斷擴大。從戰略言，論者最津津樂道者，當為 1956 年英國殖民當局在 Gilbert 群島針對磷酸鹽(鳥糞)出口加徵特別捐成立之 KRERF 基金，現鳥糞挖掘殆盡，基金衍生利益成為吉里巴斯的財政重要收入。
但總統認真研究過國家主權基金嗎? 好像只提過類基金(不是類包機)，不過也沒關係，歷任總統的國安幕僚大概大部分也沒仔細研究過。報載國發會龔主委對美國商會的回應，也沒提到這一點，據了解財經幕僚也不甚贊成。
本人到行政院服務前，曾於 2007/11/21 及 2008/1/15 於報端以「愛恨主權財富基金」、「台式主權財富基金」二文，呼籲政府不必峻拒 SWF 之成立，但應有一套不受政治干預純屬商業判斷的規則，以避免公器遭濫用。記得 2008 年 9 月還在民間工作時，曾應邀參加經建單位舉辦的 SWF 座談會，當時隱約感覺到來自中央銀行的反對。
離開公職後，及至 2014 年，在一次資政座談會( 6/5 )，本人針對日漸浮現的糧食安全乃至能源安全議題，建議以農場或礦場為標的，透過設立主權財富基金投資，掌握來源，甚至可考慮將部分基金證券化，由全民參與，可惜當時會議主席未做任何裁決。
時至今年，COVID-19 讓國際分工的貿易體系，有重新審視的機會。位於全球價值鏈關鍵地位的我們，比任何貿易夥伴，更能感受到斷鏈的危機，但這不是最凶險的部分。因為那只是如同一般傷風感冒，至於更兇險的新冠肺炎等級危機，就迫在眼前。世界農糧組織 FAO 近來多次提醒，全球糧食供應鏈可能在近日發生，換言之，這不僅是糧價上漲問題，更是糧食來源影響肚皮的問題，畢竟 IC 晶片不能下嚥當飯吃。 FAO 不是危言聳聽，因為疫情所致的封城、斷航、出口管制、乃至恐慌，都可能加劇糧食危機，根據聯合國糧食署預測，在疫情的影響下，2020 年全球面臨糧食危機的人數或將再增加 1.3 億，達到 2.65 億，這受衝擊的當然是糧食進口國。
依去年資料，台灣的糧食自給率約 34.7% ，但距離 2011 年全國農業會議制定目標在 2020 年糧食自給率提升到 40% ，仍有一段距離。除此之外，農業生產總值減少 3.5% ，且飲食習慣改變，造成台灣除了稻米以外，其餘穀類(黃豆、小麥、玉米)均仰賴大量進口，加上休耕政策及人口老化，種植面積減少，農家戶數不斷遞減，對於台灣糧食的供應造成潛在危機。
能源部分，根據經濟部能源局統計資料，進口能源總額在這 20 年來逐漸成長，自民國 90 年來至去年，成長約 28% 。以自產能源比率來看，從 20 年前的 2.41% 下降至去年的 2.03% ，期間更有 1.86% ，整體能源依賴進口的比率高達 98% ，顯見台灣能源高度依賴外國資源，眼見天然氣進口又要增加，來源的掌握是棘手的問題。
疫情肆虐，世人猛然體認，自由貿易竟非常態，國際分工也非當然，尤其是高度倚賴貿易，糧食、能源不足的台灣，更應有截然不同的思維。美國商會的建言，雖沒提到投資標的，但絕不是無的放矢，建議總統能慎重考慮。何況當前許多施政，都強調主權，何以彰顯主權? 設立一個以主權為名的糧食/能源基金，並將部分證券化，應是不錯的選項。主權財富基金倒是可以延伸主權的雞精！
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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