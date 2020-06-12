名家論壇》陳冲／國家主權基金  也是主權雞精！

台灣美國商會在日前發表 2020 台灣白皮書，內容涵蓋甚廣，其中循例不乏指導內政之處，不過站在美商利益，倒也無可厚非。有趣的是，其中一項建議政府動用 4800 億美元外匯存底的部分，成立主權基金，投入有價值的國際投資，值得注意。國家主權基金(通稱主權財富基金 SWF )，由國家運用財政盈餘、外匯存底所成立，投資各種資產，自 1950 年代始，主權基金規模不斷擴大。從戰略言，論者最津津樂道者，當為 1956 年英國殖民當局在 Gilbert 群島針對磷酸鹽(鳥糞)出口加徵特別捐成立之 KRERF 基金，現鳥糞挖掘殆盡，基金衍生利益成為吉里巴斯的財政重要收入。但總統認真研究過國家主權基金嗎? 好像只提過類基金(不是類包機)，不過也沒關係，歷任總統的國安幕僚大概大部分也沒仔細研究過。報載國發會龔主委對美國商會的回應，也沒提到這一點，據了解財經幕僚也不甚贊成。本人到行政院服務前，曾於 2007/11/21 及 2008/1/15 於報端以「愛恨主權財富基金」、「台式主權財富基金」二文，記得 2008 年 9 月還在民間工作時，曾應邀參加經建單位舉辦的 SWF 座談會，當時隱約感覺到來自中央銀行的反對。離開公職後，及至 2014 年，在一次資政座談會( 6/5 )，本人針對日漸浮現的糧食安全乃至能源安全議題，可惜當時會議主席未做任何裁決。時至今年，COVID-19 讓國際分工的貿易體系，有重新審視的機會。位於全球價值鏈關鍵地位的我們，比任何貿易夥伴，更能感受到斷鏈的危機，但這不是最凶險的部分。因為那只是如同一般傷風感冒，至於更兇險的新冠肺炎等級危機，就迫在眼前。，換言之，這不僅是糧價上漲問題，更是糧食來源影響肚皮的問題，畢竟 IC 晶片不能下嚥當飯吃。 FAO 不是危言聳聽，因為疫情所致的封城、斷航、出口管制、乃至恐慌，都可能加劇糧食危機，依去年資料，。除此之外，農業生產總值減少 3.5% ，且飲食習慣改變，造成台灣除了稻米以外，其餘穀類(黃豆、小麥、玉米)均仰賴大量進口，加上休耕政策及人口老化，種植面積減少，農家戶數不斷遞減，能源部分，根據經濟部能源局統計資料，進口能源總額在這 20 年來逐漸成長，自民國 90 年來至去年，成長約 28% 。眼見天然氣進口又要增加，來源的掌握是棘手的問題。疫情肆虐，世人猛然體認，自由貿易竟非常態，國際分工也非當然，尤其是美國商會的建言，雖沒提到投資標的，但絕不是無的放矢，建議總統能慎重考慮。何況當前許多施政，都強調主權，何以彰顯主權?主權財富基金倒是可以延伸主權的雞精！