房價重返歷史高點？「一張圖」揭真相　網嘆：年輕人超慘

台灣房價普遍偏高，也因此影響到許多年輕人結婚生子的意願。然而，近日有網友就在 PTT 貼出一張圖，並指出「台灣房價在經過這幾年的努力後，終於快要重返榮耀回到歷史高點了！」貼文讓不少網友感嘆不已，不禁直呼「年輕人超慘」。

原 PO 在 PTT 八卦板貼出一張「馬英九 vs 蔡英文」執政時期房價指數對照表，並表示「台灣房價指數在 2014 創下歷史最高點 297.78 之後開始下滑，這幾年起起伏伏慢慢回升，終於在最近回到 297.06，在經過這幾年的努力後，房價終於快要重返榮耀回到歷史高點了！」

▲台灣房價指數。（圖／翻攝自PTT）

此文曝光，網友隨即議論紛紛「以前說都市買不起就去買鄉下，結果現在鄉下也沒便宜多少」、「年輕人超級慘」、「錢變那麼薄，當然要買房自住、儲蓄，最重要抗通膨」、「房價漲幅真的很誇張」、「馬房價飆漲薪資倒退，蔡房價小漲薪資成長」、「人口萎縮，土地一直漲，交易量少房價一直漲，大家等跌也等不到，因為有房有土地的人現金更多，希望執政黨要想辦法解決」、「有人知道15-16年這段是發生什麼事嗎？」「可憐台灣，沒錢只能一直沒錢」、「居住正義變成笑話」。

另還有人直言「為了人民好，應該要定房價上限」、「維持就是一件很難的事情了」、「就像很多人說過的，房價不動，薪資提高才是正解」、「自己買不起房子怪政府，怎麼不怪自己不努力」。（編輯：許苡晴）