駱錦明正式交棒　女兒駱怡君出任王道銀行董事長

王道銀行今（19）日召開2020年股東常會，會中通過2019年盈餘分派案並完成第8屆董事改選，下午召開董事會與常務董事會，原董事長駱錦明也正式交棒，改任榮譽董事長，由副董事長、也是駱錦明女兒駱怡君接任董事長，正式完成世代交替。王道銀行今日召開股東會，會中通過配發甲種特別股每股0.425元股息及普通股每股0.4元股息，並選出15席新任董事，分別為明山投資公司代表人駱怡君、駱錦明、台灣水泥代表人張安平、台雅投資公司代表人陳世姿、怡昌投資公司代表人葉瑞義、艾貝投資公司代表人鄭誠禎、李榮慶、台雅投資公司代表人李芳遠、怡昌投資公司代表人林杇柴、明山投資公司代表人駱怡倩、李芸女士、林坤正，獨立董事則由胡富雄、劉榮主及林鴻光擔任。之後，王道銀行下午召開董事會，推選5位新任常務董事，分別為明山投資公司代表人駱怡君、駱錦明、台灣水泥公司代表人張安平、怡昌投資公司代表人葉瑞義、胡富雄，並在常務董事會中，駱怡君獲推選擔任王道銀行董事長，原王道銀行董事長駱錦明則改任榮譽董事長。駱怡君擁有美國麻省理工學院企管碩士學歷，過去曾擔任王道銀行副董事長、王道銀行策略長、王道銀行香港分行創行行長等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（Young Global Leaders, YGL）及獲得美國艾森豪獎（Eisenhower Fellowships）等殊榮，亦曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會(APEC Business Advisory Council, ABAC)台灣代表。王道銀行常務董事會表示，將借重其專業能力、領導能力與國際視野，帶領王道銀行邁向新的里程碑。對於出席王道銀行董事長，駱怡君表示，承蒙諸位董事的託付，委以重任，她必當盡心竭力，帶領王道銀行持續精進。未來，王道銀行亦將秉持著「利他圓己」的企業精神，結合個人金融服務與企業金融服務、線上服務與線下服務，同時攜手集團子公司，打造與客戶互惠共榮的金融服務平台，成就與所有利害關係人共創多贏的永續企業願景。」同時，王道銀行董事會亦通過薪資報酬委員會的委任案，委任3位獨立董事胡富雄、劉榮主及林鴻光為王道銀行第5屆薪資報酬委員會委員。