王美花接經濟部長 感謝沈榮津把同仁操習慣

經濟部長交接暨感恩歡送會今（20）日上午於經濟部舉行，原經濟部長沈榮津將接任行政院長副院長，而經濟部長則由次長王美花升任。王美花在致詞時表示，沈是她看過的部長中，盯事情盯最緊的，開玩笑說「感謝沈副院長把同仁操得很習慣，這樣自己以後比較好使喚」，如此一來才能使命必達。準行政院副院長沈榮津會上表示，時間很快，自己公務生涯50年，民國71年進入經濟部40年，要離開經濟部依依不捨。他回憶今年過年疫情爆發，口罩產量「用喊的」，大年初一晚上10點都還在疾管署開會，傷腦筋要如何把600萬個口罩隔天布到超商，隔天初二凌晨4點才回家，而現在要做副院長「可能做仙不用睡」，這期間的種種對員工與工具機團隊表達他最大的感謝。沈榮津也說，王美花要接任部長，其實也是老同事了，大家很熟，她對經濟相關事務熟悉，交給她很放心。新任經濟部部長王美花致詞時則表示，心情還是緊張。她跟在台灣最強歐吉桑、台灣牛旁邊做事，學習他的做事態度，是她看過的部長中，盯事情盯最緊的。像是離岸風電每個廠商他都要弄清楚才過關，口罩也是一樣，零組件不夠去哪調貨都要搞清楚，甚至每天打給各個老板，感謝工具機與口罩廠商，這是台灣的大事，是不可思議的效率，保護國人大家覺得值得，經濟部也與有榮焉一起參與。最後她也開玩笑說「感謝沈副院長把同仁操得很習慣，這樣自己以後比較好使喚」，說完還問大家拍不怕自己當部長？「最好大家有一點怕」，這樣才能使命必達。