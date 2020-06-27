報稅倒數！繳稅大戶抱走逾800萬點紅利、可換愛馬仕包

繳稅倒數計時，今年因應新冠肺炎疫情影響，財政部宣布綜所稅申報期限將延長1個月，而截至6月中旬申報完成比例約78%，尚有近2成民眾還沒報稅，然而也有繳稅大戶看準銀行提供優惠早早完成申報，銀行更透露，有大戶早已刷卡繳付2億元綜所稅稅金，輕鬆抱回800多萬點紅利，該名大戶等於賺了50萬元回饋，可以去換一個免費的愛馬仕包包。每年繳稅季一到，各家銀行仍會祭出五花八門刷卡繳稅優惠吸客，從基本盤的免手續費，到分期0利率的期數比拚，甚至回饋%數流血戰、抽獎活動等，對民眾而言皆是一大利多，尤其今年防疫非常時期，為避免面對面接觸，政府鼓勵民眾線上報稅，也帶旺更多刷卡繳稅優惠，單是推出分期0利率的銀行就高達25家，兆豐、富邦更祭出指定卡不限金額12期0利率優惠。不僅如此，今年刷卡繳稅回饋方案更堪稱史上最多，像是玉山Wallet一次付清繳稅0.2%回饋；兆豐銀行除了祭出全卡友一次付清0.3%回饋、滿額最高贈3千元、稅款返現抽獎等優惠，對於高端客群也特別推出世界卡與無限卡加碼再享0.24%紅利回饋無上限優惠，活動推出僅半個月，發卡量就已飆漲5倍，主動申辦的自來件數更超過6成。繳稅大戶也看準銀行提供優惠，不少早早完成申報。兆豐銀行就透露今年在5大繳稅優惠及頂級卡加碼回饋的活動助攻下，有大戶早已刷卡繳付2億元綜所稅稅金，輕鬆抱回800多萬點紅利，該名大戶等於賺了50萬元回饋，可以去換一個免費的愛馬仕包包。不過，銀行也提醒由於各家回饋內容皆不相同，建議民眾可依據繳稅金額或是否需要分期來挑選最適合自己的發卡銀行。此外，由於報稅已進入倒數階段，部分銀行短期促銷活動已結束，若有需要辦卡的民眾，記得留意活動日期。