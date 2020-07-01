108年度所得稅申報初步統計　綜所總申報件數成長2.01%

財政部表示，108年度所得稅結算申報已於6月30日順利完成，綜合所得稅件數較107年度增加，總申報件數642萬3629件；稅收淨額1284.91億元，較上年度減少；營利事業所得稅件數。總申報件數96萬1024件，較上年度增加，總自繳稅額2924.81億元，較上年度減少。根據財政資訊中心彙整各地區國稅局受理108年度所得稅結算申報案件初步統計，截至109年6月30日的申報總件數及繳稅金額與上年度（108年6月28日止）比較，綜合所得稅總申報件數642萬3629件，較上年度629萬6861件，增加12萬6768件，成長2.01%；稅收淨額1284.91億元，較上年度1294.97億元，減少10億元，下降0.78%。在營利事業所得稅部分，總申報件數96萬1024件，較上年度93萬8523件，增加2萬2501件，成長2.40%；總自繳稅額2924.81億元，較上年度3783.25億元，減少858.44億元，下降22.69%。另境外電商申報營利事業所得稅件數100件，申報應納稅額10.83億元。財政部表示，初步分析結算申報自繳稅額減少原因，主要為上市或上櫃公司在108年度獲利較上年度衰退，以及新增產業創新條例第10條之1智慧機械投資抵減優惠所致。而未分配盈餘自繳稅額減少原因，主要是因稅率由10%調降為5%及新增產業創新條例第23條之3實質投資列為未分配盈餘減項優惠所致。不過財政部強調，由於尚有在途申報案件，申報總件數及繳稅金額須以最終統計資料為準。