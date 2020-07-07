大亞聯手樸園團隊　環保電纜讓住宅「裡外兼備」具價值感

大亞電纜與璞園團隊璞永建設強強聯手，自去年開始合作蓋出有「價值感」的好宅。其實，許多人不知道，深耕台灣65年的大亞集團，是台灣首家將電纜全面無鉛化的電纜大廠，促使同業跟進。大亞研發的環保電纜更榮獲經濟部頒發的「綠色典範產品」殊榮。而大亞推動的「老屋健檢」更已經實施2年半，服務213戶。大亞不僅在台灣重要公共工程中堅守崗位，也進入民眾住家守護住宅安全。大亞集團在台灣創立65年，逾半個世紀以來與台灣共同成長，國內重大建設包括捷運、電廠、雪山隧道、高鐵都看得到大亞電纜的產品。但其實10多年前，大亞的好品質卻無法深入一般住家中，大亞指出，除了因為住家電線電纜「看不到」外，建商與建設公司也普遍對電纜不了解而「無感」。為了要讓電纜更有「溫度」、更「有感」，大亞10年前就決定將研發的電纜全面無鉛化，以消除對人體有害的疑慮，雖然成本較高，但國際趨勢所趨，都讓台灣電纜產業開始產生變化，也促使台灣電纜同業跟進開發無鉛電纜。接下來，大亞腳步沒有停歇，研發環保電纜，2011年榮獲經濟部頒發台灣綠色典範獎，為台灣第一家取得Green Wire環保電纜的大廠。大亞指出，所謂的環保電纜若用於建築方面，最後不論是丟棄或焚燒都不會產生戴奧辛。另外，一般住宅火災中，根據統計，民眾喪命大多是因為呼吸到火場的有毒氣體，若住宅使用環保電纜，當發生火災時，燃燒也不會產生毒氣，等於能夠延長民眾逃生的機會。也因此，大亞電纜與璞園團隊璞永建設因為在建材材料上的講究一拍即合、強強聯手，自去年開始合作，共同打造「裡外兼具」的好宅，讓住家更具價值感、民眾住得更安心。不僅如此，大亞為了回饋社會、有感於電器或電線設備起火所引發的火災其實可以避免，大亞美麗家園基金會自2017年第4季開始，就與中華民國電機技師公會舉辦「老屋健檢活動」。「老屋健檢活動」2年半下來已經服務213戶家庭，雖然今年因新冠肺炎疫情停辦了3個月，但7月份開始又恢復服務，希望持續讓公正第三方電機技師公會針對老屋的用電、配電「健檢」，由於完全不收任何費用，口碑也逐漸傳開。大亞表示，電纜雖然「看不到」但卻是重要的「穩定力量」，集團將持續在公共建設、住家中守護民眾安全。