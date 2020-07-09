受疫情影響？稅收近7年首次短徵　財政部：達標不樂觀

財政部今（9）日公布今年全國賦稅收入統計，上半年實徵淨額只有9681億元，較去年同期減少3976億元，年減幅度將近3成，佔全年的預算數40%，統計處副處長陳玉豐指出，由於所得稅延後申報，今年稅收難估計，有可能因受疫情影響，創2014年以來，近7年首見短徵。財政部表示，今年6月的實徵淨額為2202億元，較去年同期減少2611億元，減少幅度達到54.3%，累計今年上半年的實徵淨額為9681億元，較去年同期減少29.1%，佔累計分配預算數的72.2%以及全年預算數的40%。從個別稅目來看，財政部指出，綜所稅方面，上半年實徵淨額1446億元，也較去年同期減少1745億元，減幅逾5成；營所稅累計上半年實徵淨額1501億元，較去年同期減少2433億元，減幅超過6成陳玉豐說明，因以往每年5月為綜合所得稅、營業所得稅申報期，稅款多半將於6月陸續入帳，不過今年將申報期間延長至6月30日，因此許多稅款仍未抵達國庫。不過他也表示，兩大所得稅幾乎占全年稅收預算一半，若所得稅短徵，全年稅收表現也不會樂觀。陳玉豐進一步表示，年稅收很難估計，綜所稅、營所稅皆未入帳，再加上接下來營所稅暫繳政策未定，今年又受到疫情影響，不排除全年稅收未達標的可能，成為近7年來，首次短徵情形。