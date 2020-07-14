疫情衝擊需求　工研院：智慧手機年減15%

從今年2月新冠肺炎疫情爆發以來，對全球各產業都造成重大影響。工研院產科國際所今日表示，2020年全球智型手機的出貨量受疫情影響，預估將年減15%，但蘋果、三星等市占率較高的業者，有希望因為供應鏈調度能力較佳，市場集中度反而提升。工研院今天舉辦「2020下半年通訊產業趨勢前瞻研討會」，產科國際所經理葉恆芬報告2020年通訊產業上半年回顧與未來重點議題，表達新冠肺炎疫情對手機產業的影響。她指出，預估今（2020）年全球智慧手機出貨量約12.65億支，年減15%，主要有二大原因，一是疫情造成民眾收入減少、失業以及消費行為改變，二是產地封閉管理，導致物料、人力、運輸不如以往，影響部分業者出貨供應與產品開發。葉恆芬指出，智慧手機中高階機種的消費支出較高，當民眾因為疫情導致收入受影響，則消費態度便將相對審慎，這點可以從上半年出貨量明顯不如去年同期水準，中低階機種反而有回穩態勢看出。葉恆芬表示，上半年產業面臨供應鏈斷鏈、缺料等因素，也將對手機品牌未來的市場競爭造成影響，她認為LG、Sony等知名度高但市占率沒那麼高的業者，首當其衝；不過對於規模量體較大、市占率高的業者，如蘋果、三星、OPPO等，因供應鏈調度能力較佳，未來市場集中度可能變高。工研院產科國際所認為，中國市場將引領2020年5G手機成長。受疫情影響，歐美市場需求端受到壓力，但中國為了拉抬產業復甦，祭出5G手機補貼方案，以及下半年iPhone 5G新機開發驗證與上市時程雖可能受疫情影響遞延，預估仍有機會在11月前發表上市，這對當年度5G手機出貨量有一定助力。