蔡衍明之子低調現身法說會　國票金董座對下半年有信心

▲國票金控7月14日召開法人說明會，董事長魏啟林（右三）與子公司總經理及董事長等人合影。（圖／記者顏真真攝）

國票金控今（14）日舉行法人說明會，旺旺集團董事長蔡衍明之子蔡紹中首次以國票金副董事長身分低調現身，也備受矚目。國票金董事長魏啟林在會中則表示，上半年雖有新冠肺炎疫情，但國票金受惠全球利率持續走低，養券利差擴大，部位操作得宜實現資本利得，上半年獲利優於去年同期，並有信心穩健成長，下半年會比上半年更好。國票金今（2020）年1-6月稅後盈餘14.89億元，年成長10.14%，每股稅後盈餘0.52元，每股淨值12.60元，未受疫情影響，獲利維持穩定。魏啟林表示，不畏全球經濟受到疫情衝擊，國票金上半年獲利逆勢成長，得力於3家子公司營運表現優異，其中國際票券授信業務近年積極調整授信結構，發展綠能產業授信，同時推展FRCP及聯貸業務，使票券收益成長，另於經營外幣債券業務有成，持有投資等級債券，受惠於全球利率持續走低，養券利差擴大，部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。國票證券子公司經紀、承銷與自營三業務上，持續「穩增長，調結構」的基調，深耕客群，穩健獲利，經紀業務方面，3月份受讓大鼎證券，全力提高市占率，自營業務方面，不論是期權交易、參與ETF造市及權證發行，均有亮眼成績；承銷業務近年在IPO及SPO市場的承作案量與品質，都有顯著的成長，整體獲利亦優於去年同期。此外，國票創投在創投本業布局生技業有成及轉投資之大陸租賃事業，亦有出色的表現。至於與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行，已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，向金管會申請核發營業執照，預期今年下半年正式營業。樂天國際商銀董事長簡明仁表示，樂天雖3家純網銀中最晚完成公司登記，籌設工作從未停過，也已設立「業務三部曲」，預計第4季初、10月開業，順利的話不排除更提前正式開業。國票金發言人邱銘恩也指出，若與市場16家金控相較，今年上半年僅有富邦金、國泰金、國票金、日盛金、合庫金自結稅後純益的年成長率為正成長，不僅如此，國票金更已是高殖利率股，以現階段股價計算，現金股利殖利率仍達5.9%、接近6%。展望下半年，魏啟林表示，景氣變化莫測，二次疫情高峰會不會再來？國際經營環境是否再面臨二次封閉政策？但相較公股行庫已取得股東會許可，下半年要下修獲利目標，國票金超前部署，對下半年各種經濟變動進行模擬，因此對於下半年獲利有信心維持穩健，預期下半年會比上半年更好。值得注意的是，國票金6月12日股東會改選董事後，在6月17日董事會推選魏啟林續任董事長，而旺旺集團董事長蔡衍明之子，也是旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中則取代公股董事吳瑛，出任副董事長，市場揣測蔡紹中將接班金融事業，今日他也首次現身國票金法說會，只是在媒體要求國票金董事長及各子公司董事長、總經理合影時，戴著口罩的他低調坐在台下，並沒有跟大家一起合影。