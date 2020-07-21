台積電再創天價384元　領軍台股氣勢如虹大漲逾200點

新冠病毒疫苗傳出好消息，再加上尖牙股、特斯拉股價飆高，都帶動美股昨（20）日四大指數集體收紅，其中那指、費半續創歷史新高。而台北股市受到激勵今（21）日10點過後大漲200多點，來到12382點附近，其中台積電更是衝到384元天價再創新高，市值挑戰10兆元大關。美股道瓊指數20日上漲8.92點，或0.03%，收26680.87點；標普500指數上漲27.11點，或0.84%，收3251.84點；那斯達克指數上漲263.90點，或2.51%，收10767.09點；費城半導體指數上漲41.48點，或2.00%，收2110.47 點。而台北股市早盤氣勢如虹，指數節節攀升，10點過後漲超過200點，漲幅1.6%，其中權值股台積電更是大漲15元以上，最高衝到384元新天價，市值挑戰10兆元大關。股王大立光也漲75元，漲幅2%，來到4090元。其他，聯發科漲31元，漲幅5.15%，來到632元。聯電也漲3%，來到17.1元。不過，鴻海受到大陸立訊收購緯創旗下緯新資通（昆山）利空影響，外界認為可能影響鴻海業務，因此在大盤高漲情勢下，鴻海不漲反跌。和碩同樣受此利空影響，股價上沖下洗，一度由紅翻黑，10點過後在盤上。至於緯創則漲2.5%，來到33.85元。而2020亞洲生技大展即將在23日登場，讓生技醫療股由弱勢翻轉紅通通，像是美德醫療飆漲停，生華科、易威、訊聯、祺驊漲6到8%，台生材、杏輝、天良漲5%，達爾膚、順藥、高端疫苗、立康、久裕、基亞、岱宇、國光生則漲3到4%多。至於合一、中天再度跌停，其中合一隨後跌停打開。