紙本三倍券開放商家兌現　台銀：加開專櫃紓解兌領人潮

▲經濟部提醒收到三倍券的店家即日起可以開始兌現。（圖／經濟部）

振興三倍券自7月15日上路後，各界反應踴躍，收取紙本實體券的商家今（23）日起至明年3月底可到全台共6221家金融機構兌換成現金，台灣銀行董事長呂桔誠表示，總行營業部已再加開4個櫃台以紓解人潮，預估兌換人潮多會集中在28日前。全台6221家銀行、郵局、信用合作社、農漁會等金融機構從今日起到明年3月31日受理紙本三倍券兌領業務，且不收手續費，可轉匯入店家指定帳戶內。為紓解兌換人潮，呂桔誠表示，目前總行營業部已經加開4個專櫃，加上電腦服務台，共有5個服務櫃台受理三倍券業務，若人潮更多，前台還可以再加開服務櫃台。呂桔誠預估，開放兌領的前兩天以及下週一、週二會是人潮較集中的時候，台銀會隨時依狀況調整專櫃數量，以因應排隊人潮。台銀副總經理康蘩也進一步呼籲，店家來兌現前，可事先填好三倍券的背面資料，包含營業人名稱、統一編號與負責人的名稱，且同時填好兌領單。如果是有統一編號的獨資店家，可先備齊商業登記證、稅籍登記證就可快速兌領，減少等候時間；無統編的店家，可委託有統編或類統編的商圈組織、市場或攤販集中管理組織、產業公（工、協）會等組織代理兌領，另外有加保職業工會的自營工作者，可持身分證明文件與存匯入帳號至八大公股銀行兌領。