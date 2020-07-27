嚴凱泰愛將陳國榮請辭總經理　裕隆董座嚴陳莉蓮親自兼任

裕隆集團高層人事異動！裕隆集團今（27）日下午內部公告，集團總管理處總經理陳國榮因個人因素請辭，職缺由裕隆集團執行長、總管理處董事長嚴陳莉蓮兼任。裕隆集團去年進行組織改造，取消副執行長職位，並新成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向決策委員會報告，統籌研發、採購、製造、銷售等價值鏈的協調整合，落實裕隆汽車價值鏈轉型策略，主要目的為縮短汽車價值鏈事業的決策流程以及讓各事業體更有效的自主管理。而已故執行長嚴凱泰的愛將、總管理處總經理陳國榮因個人因素請辭，董事長嚴陳莉蓮決定不再找其他人接任，由她自行兼任此職務，盼能發揮更好的效率，進一步優化決策及管理流程，而未來總管理處的定位將偏向強調幕僚的協調及管理控制功能，以協助董事長、決策委員會及各公司董事會的運作。嚴陳莉蓮積極推動汽車事業價值鏈轉型，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向，亦與鴻海集團攜手，推動雙方各自在車輛研發與資通訊產業的資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，替汽車產業帶來創新模式與升級發展。嚴陳莉蓮也希望未來裕隆集團在組織扁平化、促進橫向及縱向溝通效率下，可以落實各事業的分權負責精神，加速推動集團轉型策略，並提升各事業團隊的運作節奏，讓決策效率化，以因應未來產業的快速變化與挑戰。