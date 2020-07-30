10人集資中威力彩頭獎要離職？台新：純屬網友虛構

威力彩最上最高頭獎總獎金31.2億元，由2注分得，各抱走15億6247萬3476元，並分別從台北市及南投縣開出。不過，網路盛傳開在台北市的這注是由台新銀行法金部門10人集資包牌，而且今（30）日已主動集體離職。對此，台新銀行表示「網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩，爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。」連續47期頭獎摃龜的威力彩，頭獎總獎金累計高達31億2494萬6952元，也打破2015年4月23日史上最高威力彩頭獎總獎金30.04億元的紀錄，不過，開獎結果是2注分得，各抱走15億6247萬3476元，分別開在台北市大安區大安路一段187號彩盈寶彩券商行及南投縣竹山鎮社寮里大公街69號大運發商行。由於開在台北市的這注是花5600元電選包牌，因此除對中1注頭獎，還有中7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總共抱走15億8980萬0807元，也引發討論是不是集資包牌。今日下午更有網友在批踢踢（PTT）八卦版爆料，威力彩在台北市大安區的頭獎中獎人，是台新銀行的法金部門10個人包牌，年齡都不到40歲，而且剛剛得知隔壁銀行部門通通提離職。對此傳言，台新銀行回應，經人資部門調查，並無所謂集團離職情況，網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩，爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。