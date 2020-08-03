長照非老人專利！年輕失能更可怕　專家建議這樣做轉風險

台灣社會近年面臨高齡少子化問題，除了勞動人口數降低，長照需求人口數不斷增加，而且不只發生在高齡長者身上，年輕人也可能因生病或意外而需要長期照顧，因此提早規畫因失能而產生的長期照顧費用，絕對是刻不容緩的大事。但該怎麼準備？專家表示定傷病險、失能扶助險及長期照顧險均有提供照顧扶助金的功能，其中失能扶助險主約，遇到符合保單條款豁免保費的範圍，不用繳保費，可領第一筆扶助金，有些保單豁免條件1至6級殘可以按月領扶助金，讓生活獲得保障。根據國發會推估，目前全台灣共有76萬名失能者，到2031年全台失能人口將突破100萬人，飆升至120萬人，但目前僅有9.6萬人使用政府長照服務，僅佔失能者人數的12%，大多數有照顧需求的家屬只能聘僱外籍看護工或自行照顧來節省成本。此外，根據衛福部「身心障礙」年齡分布統計顯示，65歲以下比例高達58%，其中又以50歲至59歲、30歲至44歲比例最高，都是正值衝刺工作的青壯年階段，代表不是只有老人才需要長照，疾病年輕化的趨勢以及意外都是造成年輕失能的原因，尤其「事故傷害」死因仍排名在男性10大死因的第5名，萬一因事故傷害導致失能，年輕失能者需要被照顧的時間將會拉得更長、費用更多，若是自己一個人面對這些，恐難上加難。根據家庭照顧者關懷總會調查，失能者的照顧歷程平均9.9年，甚至有長達30多年的案例。若以中長期照顧計畫的支出來看，每月照護服務費及材料費就要3.5萬元，每年支出就達42萬，且不含輔具措施等一次性費用，10年就要420萬。這樣的風險無法靠醫療險完全轉嫁，而特定傷病險、失能扶助險及長期照顧險，均有提供照顧扶助金的功能。永達保經提醒，對於走不了的風險規避，目前市場上的失能扶助險主約，遇到符合保單條款豁免保費的範圍，不用繳保費，可以領第一筆扶助金，有些保單豁免條件1至6級殘可以按月領扶助金，讓生活獲得保障。一般保單主約可另外加購附約，建議附約可再加購豁免保險附約，購買了失能險主約及豁免附約，讓保單組成「雙豁免」保障，一旦意外發生符合豁免保費條件，不只保費不用繳，還能獲得更好的保障，藉由以上規畫，做好人生風險的完整防護。以30歲小傑投保20年期照護終身保險主約，保額100萬元為例，年繳保費3萬4100元，小傑34歲時，因出遊不幸發生車禍意外導致6級失能（依保單契約條款失能等級表，例如上肢腕關節缺失），啟動豁免後，後續保費無需繳交，後於44歲罹患嚴重阿茲海默氏症，並於70歲身故，理賠包括復健保險金10萬元、特定傷病扶助保險金100萬；失能生活扶助保險金，1至7年每年24萬、第8年以後每年36萬，共領1248萬;身故保險金為保險費總額1.06倍，72萬2920元，總給付金額共1430萬2920元，這筆錢可讓年輕的小傑及家人，無需耽憂未來照顧的窘境。至於豁免的條件，則依照保單條款而定，以失能扶助險保單來說，一般都以1至6級或1至11級失能為豁免條件，仍需以各家保險公司商品規定為准，買保單的時候千萬要看清楚，少少的保費可以建構未來萬一失能的防護，實在太划算。