統一發票中獎地圖大公開　這條街開出最多1000萬元特別獎

財政部今（4）日公布今（2020）年5-6月期統一發票中獎清冊，亦首度揭露統一發票1000萬元特別獎的中獎地圖。根據財政部統計，統一發票自2011年開出千萬特別獎後，共開出725張中獎發票，共兌領了530張，而中獎次數最高的地方就在台北市大安區敦化南路，共開出7次發票千萬特別獎，其次則是新北市中和區中山路開過6次，但這也可能與許多企業總部多位在雙北市有關。財政部賦稅署指出，統一發票2011年起開出1000萬元的特別獎，經過統計，台北市大安區敦化南路開出7次發票千萬特別獎，由3家營業人開出，其中1家電信業者就位在敦化南路，共開過5張中獎發票。新北市中和區中山路也開出6次發票千萬特別獎，由5家營業人開出，其中光是環球購物中心就開過2次。此外，包括台北市松山區南京東路、台北市南港區三重路及新北板橋中山路都開過5次發票千萬特別獎，其中台北市南京東路、新北板橋市中山路都由5家不同店開出中獎發票，而台北市南港區三重路光是設址在此的Yahoo就開出4次發票千萬特別獎。為鼓勵民眾持續維持消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自2011年1-2月期起統一發票開出1000萬元特別獎中獎號碼1組，經排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，累計至今年3-4月期共56期可兌領特別獎之發票共725張，已兌領530張，也就是說也為台灣已創造530位千萬富翁。