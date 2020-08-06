現金股利發放季　專家建議2步驟用保險放大資金效益

歷經新冠肺炎疫情的衝擊，也再度喚起民眾對人身與醫療保障的重視，尤其面對低迷的景氣，現金股利季的到來，讓領到股利的民眾手邊多了一筆可資運用的資金。不過，壽險業者也提醒可藉此機會重新審視自己的保障缺口與需求，活用保單退休術達成人生安全防護、資產穩健增值的目標。
元大人壽就建議用2步驟及依現金股利多寡來進行保險規畫。首先可強化健康險保障，以因應高齡化帶來的長壽風險，如實支實付醫療險不但可補強住院日額的不足，讓醫療保障更周全，提前替未來醫療照護作準備。
強化了基礎保障後，有多餘的金額再進行穩健的資產累積與退休規畫，提高未來生活之安定性。元大人壽建議，可透過長年期繳的利率變動型壽險來強化保障、累積資產，尤其近期新台幣兌美元具匯兌優勢，選擇美元保單更能達到資產配置多元化。
對於注重財務規畫安全的民眾，元大人壽建議可選擇有重疾豁免設計的利率變動型增額終身壽險，當不幸罹患重大疾病時，無需煩惱因罹病而導致收入中斷，影響繳費能力及未來退休金的累積。
至於重視壽險保障的民眾，元大人壽則建議，可選擇訴求壽險保障倍數、有保額增加權的長年期繳、利率變動型終身壽險，首年即有高保障倍數，保戶保單每屆滿5年、結婚、生子階段可申請增加保額，同時滿足保障及財務規畫。