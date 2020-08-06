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現金股利發放季　專家建議2步驟用保險放大資金效益

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-06 10:28:44

▲現金股利發放季，就像一筆多出來的年中獎金，專家建議若想提高資金效益，可選擇將現金股利投入兼具壽險保障與累積退休金的利率變動型終身壽險，在準備退休金的同時兼顧風險保障，讓資金穩健地長大。（圖／NOWnews資料照）
▲現金股利發放季，就像一筆多出來的年中獎金，專家建議若想提高資金效益，可選擇將現金股利投入兼具壽險保障與累積退休金的利率變動型終身壽險，在準備退休金的同時兼顧風險保障，讓資金穩健地長大。（圖／NOWnews資料照）
每年6月至9月是台股除權息旺季，各上市櫃公司開始陸續發放「現金股利」或「股票股利」，而現金股利就像一筆多出來的年中獎金，若未事前做好規畫可能輕易被花掉。專家建議若想提高此資金效益，可選擇將現金股利投入兼具壽險保障與累積退休金的利率變動型終身壽險，在準備退休金的同時兼顧風險保障，讓資金穩健地長大。

歷經新冠肺炎疫情的衝擊，也再度喚起民眾對人身與醫療保障的重視，尤其面對低迷的景氣，現金股利季的到來，讓領到股利的民眾手邊多了一筆可資運用的資金。不過，壽險業者也提醒可藉此機會重新審視自己的保障缺口與需求，活用保單退休術達成人生安全防護、資產穩健增值的目標。

元大人壽就建議用2步驟及依現金股利多寡來進行保險規畫。首先可強化健康險保障，以因應高齡化帶來的長壽風險，如實支實付醫療險不但可補強住院日額的不足，讓醫療保障更周全，提前替未來醫療照護作準備。

強化了基礎保障後，有多餘的金額再進行穩健的資產累積與退休規畫，提高未來生活之安定性。元大人壽建議，可透過長年期繳的利率變動型壽險來強化保障、累積資產，尤其近期新台幣兌美元具匯兌優勢，選擇美元保單更能達到資產配置多元化。

對於注重財務規畫安全的民眾，元大人壽建議可選擇有重疾豁免設計的利率變動型增額終身壽險，當不幸罹患重大疾病時，無需煩惱因罹病而導致收入中斷，影響繳費能力及未來退休金的累積。

至於重視壽險保障的民眾，元大人壽則建議，可選擇訴求壽險保障倍數、有保額增加權的長年期繳、利率變動型終身壽險，首年即有高保障倍數，保戶保單每屆滿5年、結婚、生子階段可申請增加保額，同時滿足保障及財務規畫。

關鍵字

保險 壽險 元大人壽 現金股利 新台幣

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