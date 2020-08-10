秀請假理由有機會抽1日薪！蝦皮購物第二屆懶人節開跑

蝦皮購物第二屆懶人節開跑！為了鼓勵大家偷懶，只要於8月11日前在粉絲團指定貼文下秀出你的請假理由，就有機會抽到1日薪水；今（8月10日）天更限定加開深夜睡播，不定時發放價值1,360元的折扣碼，就是要讓你知道偷懶無罪，更在台北辦公室擺放一張頂級舒適大床，並揪全體員工改穿睡衣上班，一起在公司睡懶覺，用行動力挺懶人節。





此外，即日起至8月11日再度攜手「台灣微軟」一起響應國際懶人節，將購物頁面限時改版成微軟Office設計，員工上班偷懶滑手機也不會被老闆抓包，更奉上偷懶神器「壞掉的鬧鐘」、「沾到經血的褲子」，只要1元讓你輕鬆和老闆告假，「交得出去、打不開的報告」方便你打發上司。



▲辦公室竟出現一張舒適大床，鼓吹全體員工改穿睡衣上班。（圖／平台業者提供）

國際懶人節主張「適度放鬆偷懶可以創造更好的生活」，蝦皮購物於去年開啟首屆購物懶人節，以Kuso偷懶小物締造話題，吸引眾懶人們上班偷滑電商購物平台，帶動較平日多出近4倍的買氣。今年懶人節除了延續去年偷懶風格，推出限時偷懶版網頁、趣味偷懶小物1元限時拍賣等，蝦皮購物更擴大邀請全體員工一起穿睡衣上班偷懶，並於辦公室布置舒適大床，歡迎員工隨時「偷懶」一下！





此外，站上更推出趣味商品，為蝦粉們想好偷懶理由：例如「壞掉的鬧鐘」時間到了也不會響、「沾到經血的褲子」是請生理假偷懶的最佳證明；蝦皮24h更精選多款商品，包括整天不用下床的床上桌、躺著也能看劇的追劇神器，在今年懶人節通通買得到！





除了各式偷懶商品，蝦皮購物也將於今日（8月10日）晚上10點起，推出官方深夜直播，邀請粉絲一起直播睡懶覺！深夜直播期間會不定時發放等同一日工資的1,360元高額折扣碼，等於靠著看直播輕鬆賺工資，隔天就能放心請假不上班！此外，蝦皮24h除了將於8月10日到8月11日，每天0點準時開灑1折券外，全天滿99元直接免運，為消費者省下算滿額門檻的時間，貫徹偷懶的真諦。8月11日推出深夜瘋搶商品，熬夜搶這些折扣比薪水還多的寶貝，就算隔天上班請假也值得！





準時0點開搶！超輕巧修長妹妹腿部美腿機原價5,980元直接下殺1.2折只要710元，讓懶人們坐著輕鬆變水水；3點接力販售迷你按摩槍，只要1,890元讓你隨時隨地鬆一下；5點開搶一機難求的Nintendo Switch動物森友會特別版主機，假日整天賴在家裡玩耍就靠它！而上班不可少的人體工學記憶美臀減壓座墊原價499元，優惠價299元、氣墊拖鞋也下殺5折只要449元，有了這些懶人法寶，上班更輕鬆愜意！









蝦皮購物懶人節，邀你請假送薪水 2020/8/09 - 2020/8/11活動期間內於蝦皮購物Facebook粉絲團「請假送薪水」貼文下方秀出自己的請假證明或跟老闆請假的對話截圖，蝦皮購物就會從參加者中抽出幸運兒，獲得一日薪水(1,360元購物金)。得獎名單將於2020/8/22公布於蝦皮購物Facebook粉絲團。