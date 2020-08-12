🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 財經

退休至少備近千萬元生活費　專家建議存老本把握3原則

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-12 10:30:35

▲依據行政院主計總處家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出新台幣2萬2168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金。（圖／NOWnews資料照）
▲依據行政院主計總處家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出新台幣2萬2168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金。（圖／NOWnews資料照）
依據行政院主計總處家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出新台幣2萬2168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金，也讓許多人對退休後生活憂心忡忡，專家則建議退休理財規畫切記把握3原則。

依據行政院勞動部勞工保險局公布的「107年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」報告書，預估在民國115年時勞保基金累積餘額可能出現負值；若依據「107年簡易生命表」觀之，國人平均壽命再創下歷年來新高水準達到80.7歲。

也因此退休生活要如何規畫才能快樂無憂？台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議民眾把握3大原則，包括第一、「超前部署」，越早著手越能事半功倍；第二、「被動收入」，建構退休後穩定被動收入來源；第三、「積極保障」，健全人生各階段的風險管理。

根據台新銀理財規畫專家團隊分析，依據行政院主計總處（107年）家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出2萬2168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金。

也因此，假設民眾選擇投資股票準備退休金，以過去20年標普500指數平均年化報酬5.8%試算，想在65歲時累積900萬元，則35歲的投資人每月需投入約9000元可達成目標，若到了55歲、接近退休時才開始準備，則每月投入金額將會是35歲提早準備投資人逾6倍（約5萬5000元）。盛季瑩說明，若民眾能夠早一點開始準備，透過時間複利效果，時間拉長，不但所需金額越少、對日常生活影響也較小，民眾自然可以態度輕鬆、從容無憂。

 對於已準備退休金的民眾，在沒有工作收入的情況之下，盛季瑩建議民眾可布局固定收益打造退休現金流，配置具有固定收益特性的保守型商品或保險為主。在固定收益商品方面，例如國際知名、信用評級較高的海外公司債券，利用固定配發票息、到期時100%返還債券面額的特性，獲得穩定的現金流入。

在保險方面，盛季瑩建議民眾可規畫還本型保險，透過每年領取生存保險金或增值回饋分享金，來打造被動的現金流入；如果投資人可以承受市場波動與相關風險，可以選擇兼具壽險保障、與投資增值功能的投資型保險，利用定期提減撥回的保單架構，同時兼顧壽險保障和金流需求。

 除了財富的累積之外，健康的成本也需列入退休規畫，除了一般的醫療險外，盛季瑩民眾可善用保障型保險補足保障缺口，並檢視自身情況加強癌症險、重大疾病險等保障型保險，尤其臺灣已進入高齡化社會，老人的照護問題越來越受到重視，建議搭配長照險、重大傷病險、失能扶助險，提前替未來的醫療與照護費用作準備。

關鍵字

保險 壽命 台新銀行 退休 生活費

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽