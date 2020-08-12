退休至少備近千萬元生活費　專家建議存老本把握3原則

依據行政院勞動部勞工保險局公布的「107年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」報告書，預估在民國115年時勞保基金累積餘額可能出現負值；若依據「107年簡易生命表」觀之，國人平均壽命再創下歷年來新高水準達到80.7歲。
也因此退休生活要如何規畫才能快樂無憂？台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議民眾把握3大原則，包括第一、「超前部署」，越早著手越能事半功倍；第二、「被動收入」，建構退休後穩定被動收入來源；第三、「積極保障」，健全人生各階段的風險管理。
根據台新銀理財規畫專家團隊分析，依據行政院主計總處（107年）家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出2萬2168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金。
也因此，假設民眾選擇投資股票準備退休金，以過去20年標普500指數平均年化報酬5.8%試算，想在65歲時累積900萬元，則35歲的投資人每月需投入約9000元可達成目標，若到了55歲、接近退休時才開始準備，則每月投入金額將會是35歲提早準備投資人逾6倍（約5萬5000元）。盛季瑩說明，若民眾能夠早一點開始準備，透過時間複利效果，時間拉長，不但所需金額越少、對日常生活影響也較小，民眾自然可以態度輕鬆、從容無憂。
對於已準備退休金的民眾，在沒有工作收入的情況之下，盛季瑩建議民眾可布局固定收益打造退休現金流，配置具有固定收益特性的保守型商品或保險為主。在固定收益商品方面，例如國際知名、信用評級較高的海外公司債券，利用固定配發票息、到期時100%返還債券面額的特性，獲得穩定的現金流入。
在保險方面，盛季瑩建議民眾可規畫還本型保險，透過每年領取生存保險金或增值回饋分享金，來打造被動的現金流入；如果投資人可以承受市場波動與相關風險，可以選擇兼具壽險保障、與投資增值功能的投資型保險，利用定期提減撥回的保單架構，同時兼顧壽險保障和金流需求。
除了財富的累積之外，健康的成本也需列入退休規畫，除了一般的醫療險外，盛季瑩民眾可善用保障型保險補足保障缺口，並檢視自身情況加強癌症險、重大疾病險等保障型保險，尤其臺灣已進入高齡化社會，老人的照護問題越來越受到重視，建議搭配長照險、重大傷病險、失能扶助險，提前替未來的醫療與照護費用作準備。