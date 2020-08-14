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海關4天查獲偽標MIT口罩25萬片　全來自中國大陸及香港　

記者顏真真/綜合報導
calendar_today2020-08-14 19:29:49

▲MIT口罩搶手，海關4天查獲偽標產地MIT口罩逾25萬片。（圖／財政部關務署提供）
▲MIT口罩搶手，海關4天查獲偽標產地MIT口罩逾25萬片。（圖／財政部關務署提供）
由於海外新冠肺炎疫情未減緩，台灣境外移入確診病例也持續增加，國內再掀起口罩搶購潮，尤其是台灣製品質佳更是搶手貨。不過，海關也持續查獲偽標產地MIT（MADE IN TAIWAN）進口口罩，累計8月10日至13日共4天查獲逾25萬片，而且都快遞專區查獲，申報產地來自中國大陸及香港。

財政部長蘇建榮今（14）日到花蓮參訪，並在下午舉行記者會，對於近來口罩再度掀起搶購潮，海關也持續查獲偽標產地MIT口罩。關務署副署長陳依財指出，海關自8月開始加強查緝力道，並針對進口口罩逐一查驗， 每天都可查獲偽標口罩，10日就查獲13案7350片，11日更查到315案13萬2781片，12日查獲19案5萬8135片，13日查到13案5萬8850片，合計4天查獲360案25萬7116片。

關務署指出，目前查獲違規的口罩多來自中國大陸或香港，且未轉出口，進口流向都是個人，非公司行號，研判可能是夜市等攤商以中國大陸假口罩成本低、有利可圖而進口販售。

對於傳聞指偽標口罩不只流入夜市攤商，因網購平台蝦皮至今仍未配合關務署做實名認證，民眾也擔心偽標口罩可能流入蝦皮。陳依財說，目前淘寶已在5、6月把資料轉給海關，蝦皮因電腦建置問題，延後配合期程，但8月起已開始與海關介接，只是目前還在測試階段，預計很快就會完成介接。

蘇建榮也表示，這幾天偽標口罩的查獲量不少，財政部也已要求關務署各關區同仁，加強查緝，他也呼籲國人不要隨便購買地攤等通路的口罩，以確保個人使用上的安全。

關務署則說明國人以郵寄或快遞方式進口口罩，如非屬醫用口罩，雖無須向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入許可證，仍應依法標示產地，不得有產地標示不實或偽標情事；如屬醫用口罩，則應先向食藥署申請輸入許可，才可進口。未依規定辦理，經海關查獲者，將依貿易法、藥事法或刑法規定移請相關機關議處。

由於MIT口罩品質佳，市場上非常搶手，關務署也呼籲民眾或廠商自國外進口口罩，務必仔細確認產地標示並遵守相關規定，以免觸法，關務署也將持續加強查驗進口口罩的產地標示及輸入許可證，以維護MIT品牌及信譽。

關鍵字

海關 口罩 MIT 實名認證 新冠肺炎

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